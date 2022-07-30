Флаг Уфы подняли на пик Мустая Карима в честь приближающегося 450-летия города

В Кабардино-Балкарии на пике Мустая Карима команда Башкирского отделения Русского географического общества водрузила флаг Уфы. Восхождение было организовано в честь приближающегося 450-летнего юбилея столицы Башкирии.

Фото №1 - Флаг Уфы подняли на пик Мустая Карима в честь приближающегося 450-летия города

Альпинисты не только подняли флаг на пике Мустая Карима, но также промаркировали шесть километров маршрута первой категории сложности в отроге Главного Кавказского хребта. Так как пик относится к маршрутам первой категории сложности, то и восхождение на него невозможно без специальной подготовки и наличия снаряжения.

Новый горно-пешеходный туристический, проходящий в Чегемском ущелье, назвали «Тропой поэтов».

Несколько километров тропы в отроге Главного Кавказского хребта промаркировали буквально за два дня участники этой беспрецедентной экспедиции. Более 60 меток были нанесены специальной светящейся в темноте краской на стволах деревьев на лесных участках тропы и на специальных турах, сложенных из камней в горах.

Пресс-служба Русского географического общества в РБ

Фото: пресс-служба Русского географического общества в РБ

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