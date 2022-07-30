Флаг Уфы подняли на пик Мустая Карима в честь приближающегося 450-летия города

Альпинисты не только подняли флаг на пике Мустая Карима, но также промаркировали шесть километров маршрута первой категории сложности в отроге Главного Кавказского хребта. Так как пик относится к маршрутам первой категории сложности, то и восхождение на него невозможно без специальной подготовки и наличия снаряжения.