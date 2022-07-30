В Башкирии при столкновении двух легковых автомобилей пострадал трехлетний ребенок

В Баймакском районе Башкирии столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадал трехлетний ребенок.

По данным ГИБДД республики, столкновение произошло на 3 километре дороги Баймак-Амангильдино-Серменево водитель автомобиля Nissan Almera, 33-летний местный житель, допустил столкновение с автомобилем Lada, которым управляла 38-летняя женщина.

В результате ДТП пострадал 3-летний мальчик, который находился в отечественном авто. Выяснилось, что женщина перевозила ребенка без специального удерживающего устройства. А водитель иномарки в момент ДТП был пьян. Результат освидетельствования составил 0,625 мг/л.