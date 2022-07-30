Радий Хабиров принял участие в фестивале лошадей башкирской породы «Башҡорт аты»

Самый большой конный парад в России зафиксировали в Баймакском районе. На берегу озера Графское сегодня собрались коневоды из более чем 20 регионов России. Там прошёл первый республиканский фестиваль лошадей башкирской породы.

Порядка тысячи всадников ровными рядами проходят мимо зрителей. Это самый большой конный парад в России, участвуют в нём в основном лошади башкирской породы, сохранить и популяризовать которую и есть главная цель республиканского фестиваля «Башкорт Аты».

Это очень важный фестиваль. Я думаю, это надо поддерживать и развивать коневодство. Ирик Нурлыгаянов, участник фестиваля

Республиканский фестиваль лошадей башкирской породы собрал рядом с озером Графское в Баймакском районе не только любителей грациозных животных, но и настоящих профессионалов, занимающихся коневодством не один десяток лет. Среди участников масштабного мероприятия гости из других регионов страны, а также ближнего зарубежья.

Волшебное место, добрые и красивые люди. Местная продукция, есть местные лошади. Лошади – гордость Башкортостана. Ильгам Шамсутдинов, участник фестиваля /Астрахань/

Участников фестиваля поприветствовал руководитель Башкортостана Радий Хабиров. На праздник он приехал с почётными гостями, главой Калмыкии Бату Хасиковым и российским тележурналистом, депутатом Госдумы Тимофеем Баженовым.

В жизни башкир так сложилось, что лошадь – верный и преданный друг. Именно поэтому в наших главных эпосах лошадь – главный герой. Это очень неприхотливый, очень надежный спутник. Мы собрались здесь, чтоб отдать дань благодарности и уважения, собрались, чтобы подумать, что мы можем вместе сделать для развития коневодства. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

У Башкортостана и Калмыкии много общего, отметил уже Глава Калмыкии. Для южной республики коневодство – это тоже очень важная отрасль, они также работают над сохранением калмыцкой породы лошадей. Поэтому с Башкортостаном гости намерены сотрудничать ещё теснее.

Сегодня подпишем соглашения: сельское хозяйство, культура, образование, логистика, цифровое развитие. Все эти направления, где мы можем усиливать друг друга во благо людей, которые живут в наших регионах. Бату Хасиков, Глава Республики Калмыкия

После приветственных слов к участникам фестиваля главы двух республик обменялись подарками. Бату Хасиков вручил Радию Хабирову сертификат на коня калмыцкой породы, руководитель Башкортостана подарил гостю чистокровного башкирского жеребца. А сразу после состоялся круглый стол на тему сохранения и развитие лошадей башкирской породы, где главы Башкортостана и Калмыкии подписали соглашение о сотрудничестве.

Всё вокруг на фестивале связано с коневодством. Здесь и конкурс кумысоделов, и достижения мастеров шорного ремесла, ну и, конечно, особое внимание уделено лошадям башкирской породы.

Выносливая, неприхотливая, работоспособная. Это то, что в первую очередь отличает лошадей башкирской породы. Каким должен быть ее экстерьер, на фестивале можно было познакомиться на выставке-конкурсе.

Для хозяина его лошадь – самая лучшая. Ильнур Хамитов, коневод