Радий Хабиров принял участие в фестивале лошадей башкирской породы «Башҡорт аты»

Самый большой конный парад в России зафиксировали в Баймакском районе. На берегу озера Графское сегодня собрались коневоды из более чем 20 регионов России. Там прошёл первый республиканский фестиваль лошадей башкирской породы.
Порядка тысячи всадников ровными рядами проходят мимо зрителей. Это самый большой конный парад в России, участвуют в нём в основном лошади башкирской породы, сохранить и популяризовать которую и есть главная цель республиканского фестиваля «Башкорт Аты».
Республиканский фестиваль лошадей башкирской породы собрал рядом с озером Графское в Баймакском районе не только любителей грациозных животных, но и настоящих профессионалов, занимающихся коневодством не один десяток лет. Среди участников масштабного мероприятия гости из других регионов страны, а также ближнего зарубежья.
Участников фестиваля поприветствовал руководитель Башкортостана Радий Хабиров. На праздник он приехал с почётными гостями, главой Калмыкии Бату Хасиковым и российским тележурналистом, депутатом Госдумы Тимофеем Баженовым.
У Башкортостана и Калмыкии много общего, отметил уже Глава Калмыкии. Для южной республики коневодство – это тоже очень важная отрасль, они также работают над сохранением калмыцкой породы лошадей. Поэтому с Башкортостаном гости намерены сотрудничать ещё теснее.
После приветственных слов к участникам фестиваля главы двух республик обменялись подарками. Бату Хасиков вручил Радию Хабирову сертификат на коня калмыцкой породы, руководитель Башкортостана подарил гостю чистокровного башкирского жеребца. А сразу после состоялся круглый стол на тему сохранения и развитие лошадей башкирской породы, где главы Башкортостана и Калмыкии подписали соглашение о сотрудничестве.
Всё вокруг на фестивале связано с коневодством. Здесь и конкурс кумысоделов, и достижения мастеров шорного ремесла, ну и, конечно, особое внимание уделено лошадям башкирской породы.
Выносливая, неприхотливая, работоспособная. Это то, что в первую очередь отличает лошадей башкирской породы. Каким должен быть ее экстерьер, на фестивале можно было познакомиться на выставке-конкурсе.
Спортивную часть праздника представили традиционные конноспортивные состязания, башкирские народные виды: игра «Ылаҡ», конная борьба «Аударыш», соревнования на лучшего объездчика лошадей «Тай-тулак». Также в программу фестиваля была включена деловая программа – круглые столы, конференции. Кроме того, состоялся межрегиональный фестиваль «Мәргән уҡсы» по стрельбе из традиционного лука. Ну а самыми захватывающими стали скачки на 14 километров, где главным призом стал автомобиль.