В Уфе прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню ВМФ
В уфимском парке
Победы состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Военно-морского
флота. По традиции моряки и ветераны собрались возле рубки подводной лодки
проекта 671. Там прошла традиционная церемония поднятия Андреевского флага, а
также внесения флагов Военно-морского флота и морской пехоты Российской
Федерации.
Моряков и ветеранов
флота поблагодарили за самоотверженную службу и преданность Отечеству, а также
вручили им награды.
Один из самых ярких
случаев в моей службе был, когда мы в Тихом океане высадили смотровую группу в
наших территориальных водах. Группа ушла со связи, судно дало ход. Нам пришлось
поднять вертолет, пойти на перехват и дать предупредительную стрельбу. Тем
самым мы не допустили пересечения государственных границ и бегства судна с
нашим личным составом.