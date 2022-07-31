В Уфе прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню ВМФ

Один из самых ярких случаев в моей службе был, когда мы в Тихом океане высадили смотровую группу в наших территориальных водах. Группа ушла со связи, судно дало ход. Нам пришлось поднять вертолет, пойти на перехват и дать предупредительную стрельбу. Тем самым мы не допустили пересечения государственных границ и бегства судна с нашим личным составом.

Азат Фаттахутдинов, мичман