В Уфе прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню ВМФ

В уфимском парке Победы состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Военно-морского флота. По традиции моряки и ветераны собрались возле рубки подводной лодки проекта 671. Там прошла традиционная церемония поднятия Андреевского флага, а также внесения флагов Военно-морского флота и морской пехоты Российской Федерации.

Моряков и ветеранов флота поблагодарили за самоотверженную службу и преданность Отечеству, а также вручили им награды.

Один из самых ярких случаев в моей службе был, когда мы в Тихом океане высадили смотровую группу в наших территориальных водах. Группа ушла со связи, судно дало ход. Нам пришлось поднять вертолет, пойти на перехват и дать предупредительную стрельбу. Тем самым мы не допустили пересечения государственных границ и бегства судна с нашим личным составом.

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