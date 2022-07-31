Смертельные аварии в Башкирии: самые резонансные ДТП недели

46 человек погибло в авариях на дорогах республики в этом месяце. Официальную статистику опубликовали в ГИБДД Башкирии. Только на этой неделе произошло два резонансных ДТП. В одном погибли 6 пассажиров автобуса, который следовал из Языково в Уфу, в другом автоледи насмерть сбила женщину и ребенка в столице республики. Виновников ДТП уже арестовали.

На этих кадрах Nissan Juke сбивает на пешеходном переходе 38-летнюю женщину и ее 5-летнего ребенка, все происходит на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры. Мама с сыном переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, автомобиль не уступил. Пешеходы скончались на месте.

Вторая скорая подошла, реанимация, но уже все, бесполезно. Женщина тут упала, плачет: «Простите меня». Я аж сам заплакал. Леонид Нестеренко, водитель скорой помощи

Как потом автоледи рассказала правоохранителям, отвлеклась покормить своего ребенка, а после удара перепутала педали и переехала маму с сыном. С журналистами женщина говорить отказалась, спрятав лицо за медицинской маской. В отношении 28-летней Дарьи Сорокиной было возбуждено уголовное дело, в пятницу ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

А это виновник другого, не менее резонансного ДТП, которое произошло на трассе Языково – Уфа. В наручниках еще до начала процесса, едва сдерживая слезы, Азат Сафаргалиев просил прощения у родственников погибших за свою невнимательность, повлекшую смерть 6 человек.

Я искреннее сожалею. Простите, если сможете. КАМАЗ я не заметил, в телефоне не сидел. Заметил машину только в последний момент. Азат Сафаргалиев, подозреваемый

Вот та самая маршрутка, которая врезалась в машину дорожной службы, проводившей ремонт трассы. От передней части микроавтобуса практически ничего не осталось. Он на полном ходу влетел в автомобиль, который наносил дорожную разметку и двигался со скоростью 5 километров в час. Удар был такой силы, что пятеро пассажиров скончались сразу, шестой погиб в карете скорой помощи, так и не доехав до больницы.

Пассажирский автобус «Форд транзит» двигался по маршруту Языково – Уфа. В результате аварии 13 человек госпитализировали, в том числе троих детей. Пострадавших доставили в больницы Чишминского и Благоварского районов республики. Самых тяжелых пациентов перевозили вертолеты санавиации в Уфу.

Правоохранители возбудили два уголовных дела, одно на Сафаргалиева, другое по факту трагедии. Следователь запросил для подозреваемого два месяца в СИЗО, гособвинение поддержало ходатайство.

Выяснилось, на счету Сафаргалиева свыше 50 административных протоколов, причем не только за превышение скорости, но и за многочисленные нарушения правил перевозки пассажиров. Штрафы не подействовали: в тот день мужчина разогнал автобус до 90 километров в час при максимально разрешенной скорости в 50. Кроме того, он вез 23 пассажира, из которых 19 сидели, четверо стояли.