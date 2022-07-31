В Башкирии суд обязал экс-главу Иглинского района вернуть государству незаконно присвоенные земли

Но эта маленькая часть. Нужно учесть, что Исхаков в свое время умудрился утащить, унести тысячи гектаров. Увел из-под республики, из-под муниципалитета. Поэтому впереди еще предстоит работа по возвращению этой собственности. И надо отдать должное главе республики, который настойчиво эту работу проводит по возращению имущества в бюджет. Это первая ласточка, когда земли вернулись в муниципалитет и в район. Будем надеяться, что вся земля, незаконно отнятая у республики и у района, будет возвращена.

Ильдар Исангулов, член Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества