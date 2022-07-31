В Башкирии суд обязал экс-главу Иглинского района вернуть государству незаконно присвоенные земли

На этой неделе суд Иглинского района обязал бывшего главу муниципалитета Ришата Исхакова вернуть более 22 тысяч квадратов земли государству. Речь об участках, где расположены ангар и конюшня, относящиеся к турбазе «Ташлы», принадлежащей семье экс-главы. В суде было установлено, что сделки по приобретению земель прошли в обход обязательных конкурсных процедур, то есть торгов.

Тогда базой владел один из сыновей Исхакова, а сам он руководил муниципалитетом. В 2007 году на земли был оформлен договор аренды, а через некоторое время была совершена сделка купли-продажи. Оба участка отошли за сумму чуть более 280 тысяч рублей. Прокуратура республики потребовала признать сделки недействительными

Но эта маленькая часть. Нужно учесть, что Исхаков в свое время умудрился утащить, унести тысячи гектаров. Увел из-под республики, из-под муниципалитета. Поэтому впереди еще предстоит работа по возвращению этой собственности. И надо отдать должное главе республики, который настойчиво эту работу проводит по возращению имущества в бюджет. Это первая ласточка, когда земли вернулись в муниципалитет и в район. Будем надеяться, что вся земля, незаконно отнятая у республики и у района, будет возвращена.

Ильдар Исангулов, член Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества
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На данный момент в Арбитражном суде республики рассматривается другое дело, связанное с семьей бывшего главы муниципалитета. Администрация Иглинского района подала иск против компании, принадлежащей сыну Исхакова. Речь об участке земли возле конюшни площадью более 92 гектаров, сделка по которой тоже может оказаться недействительной. Кроме того, продолжается расследование уголовного дела по факту получения травмы женщиной в январе этого года на тюбинговой трассе турбазы «Ташлы». По информации наших источников, объект принадлежит одной из родственниц Ришата Исхакова.

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