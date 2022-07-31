В Башкирии приступили к уборке озимых культур

Аграрии республики приступили к уборочной кампании. Символический старт этому был дан на первом в нынешнем сезоне Дне поля, который прошел в Зианчуринском районе. К жатве приступают в зависимости от погодных условий. Косить озимую рожь начали в Мелеузовском районе, озимую пшеницу – в Куюргазинском. В Ермекеевском, Туймазинском и Уфимском районах уже стали молотить самую раннюю культуру – озимый рыжик.

В этом зианчуринском хозяйстве уже не первый год соединяют традиции прошлого с технологиями настоящего. Дрон заменяет целый парк наземной техники, выполняя при этом сразу несколько задач. Помимо обзора сельхозугодий с высоты, беспилотник в автоматическом режиме облетает грядки и опрыскивает их средствами обработки. На себе винтокрылый аппарат несет 16-литровую емкость.

Примерно одной батареи хватает на 10 минут, и они также быстро заряжаются, и осуществляется бесперебойная работа, то есть он прилетел, мы дозаправили, поменяли батарейку, и он обратно полетел сам же. То есть не надо ничем управлять, он сам всё выполняет. Меньше затрат уходит, чем с большим опрыскивателем. Если на поле заходить с большим опрыскивателем, он много потопчет, уменьшает урожайность. Рузиль Яруллин, агроном «А7-Агро»

А ведь борьба идет едва ли не за каждый колосок, особенно после прошлогодней засухи. А потому в сельском хозяйстве стараются максимально снизить потери. Лучшие практики районов в этом вопросе обсудили на первом в нынешнем сезоне Дне поля. Все внимание фермеров юга республики приковано к демонстрационным участкам с различными сортами сельскохозяйственных культур.

Большую подготовительную работу мы вели с весны еще. 197 мелкоделяночных посевов у нас посеяны, кроме этого, у нас в разных полях опыты делали где-то 50, где-то 150 гектаров. Где-то опыт очень хорошо повлиял на урожай, где-то не очень. Дамин Юланов, глава администрации Зианчуринского района

Упор, конечно, был сделан на отечественные сорта и гибриды. Однако и от лучших импортных также никто не отказывается. Благо, несмотря на санкции, аграрии находят обходные пути и не прекращают поставки. Порядка 20 районов республики на неделе приступили к уборочной кампании, и результаты уже обнадеживают.

На полях Республики Башкортостан стоит очень добротный урожай, более 4 миллионов тонн зерна. Сейчас наша самая главная задача – это без потерь, вовремя, с хорошими сроками и качеством убрать и заложить в закрома весь наш урожай, который был выращен таким тяжелым трудом. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Самая ранняя культура – озимый рыжик. В уфимском совхозе имени Цюрупы с каждого гектара комбайны берут не менее 20 центнеров, что почти вдвое выше по сравнению с прошлым годом. Большую роль в наливе зерна сыграли июньские дожди.

Масса больше, скорость меньше. Приятно, когда урожайность больше. Если урожайность меньше, то скорость больше. Руслан Мусин, механизатор

Масличным культурам в этом совхозе уделяют особое внимание, и не просто так. Дело в том, что поля примыкают к территории уфимского аэропорта, а потому высаживать здесь те же зерновые категорически запрещено, чтобы не привлекать внимание птиц. Новинкой этого года стал сафлор, или, как его еще называют, дикий шафран. Культура, известная еще со времен Древнего Египта, которую в Башкортостане, однако, практически не применяли.

Тоже маржинальная культура, из нее тоже масло делают. Более питательное, чем подсолнечное. В районе мы единственные, кто занимается сафлором. Алексей Гордеев, главный агроном совхоза им. Цюрупы

Одна из главных проблем этого года – реализация. В том же совхозе говорят, что в прежние годы львиная доля семян уходила в Европу. Однако после санкций логистические цепочки разорвались. К тому же существенно упали цены.

Сравнивая прошлый год, цены упали примерно вдвое. По этому же рыжику, по льну значительное падение, на пшеницу, и это для нас определенная проблема. Европейские покупатели не могут получить нашу продукцию, и мы не можем довезти до них, ограничения сбыта произошли. Внутренние заводы не готовы потребить столько продукции, сколько мы выращиваем в совокупности со своими коллегами. Рим Зубаиров, директор совхоза им. Цюрупы