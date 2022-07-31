В Башкирии приступили к уборке озимых культур

Аграрии республики приступили к уборочной кампании. Символический старт этому был дан на первом в нынешнем сезоне Дне поля, который прошел в Зианчуринском районе. К жатве приступают в зависимости от погодных условий. Косить озимую рожь начали в Мелеузовском районе, озимую пшеницу – в Куюргазинском. В Ермекеевском, Туймазинском и Уфимском районах уже стали молотить самую раннюю культуру – озимый рыжик.
В этом зианчуринском хозяйстве уже не первый год соединяют традиции прошлого с технологиями настоящего. Дрон заменяет целый парк наземной техники, выполняя при этом сразу несколько задач. Помимо обзора сельхозугодий с высоты, беспилотник в автоматическом режиме облетает грядки и опрыскивает их средствами обработки. На себе винтокрылый аппарат несет 16-литровую емкость.
А ведь борьба идет едва ли не за каждый колосок, особенно после прошлогодней засухи. А потому в сельском хозяйстве стараются максимально снизить потери. Лучшие практики районов в этом вопросе обсудили на первом в нынешнем сезоне Дне поля. Все внимание фермеров юга республики приковано к демонстрационным участкам с различными сортами сельскохозяйственных культур.
Упор, конечно, был сделан на отечественные сорта и гибриды. Однако и от лучших импортных также никто не отказывается. Благо, несмотря на санкции, аграрии находят обходные пути и не прекращают поставки. Порядка 20 районов республики на неделе приступили к уборочной кампании, и результаты уже обнадеживают.
Самая ранняя культура – озимый рыжик. В уфимском совхозе имени Цюрупы с каждого гектара комбайны берут не менее 20 центнеров, что почти вдвое выше по сравнению с прошлым годом. Большую роль в наливе зерна сыграли июньские дожди.
Масличным культурам в этом совхозе уделяют особое внимание, и не просто так. Дело в том, что поля примыкают к территории уфимского аэропорта, а потому высаживать здесь те же зерновые категорически запрещено, чтобы не привлекать внимание птиц. Новинкой этого года стал сафлор, или, как его еще называют, дикий шафран. Культура, известная еще со времен Древнего Египта, которую в Башкортостане, однако, практически не применяли.
Одна из главных проблем этого года – реализация. В том же совхозе говорят, что в прежние годы львиная доля семян уходила в Европу. Однако после санкций логистические цепочки разорвались. К тому же существенно упали цены.
Себестоимость производства зерна в этом году выросла. Поэтому в Минсельхозе рекомендуют при низких ценах попридержать урожай до лучших времён. Аграриям республики предстоит убрать более 1 млн 700 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Львиная доля этих площадей – яровые. Помимо этого, хорошие ожидания у фермеров на урожай сахарной свеклы, картофеля и овощей. Прогнозы неплохие. Но специалисты с цифрами осторожничают. Прошлогодняя засуха всех заставила по-другому подходить к планированию. Но в этом году погода в период созревания урожая была благосклонной.