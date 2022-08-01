В Уфе в рамках нацпроекта реконструируют гимназию №115

В Уфе к концу года завершат реконструкцию гимназии №115. Строители уже закончили работы по наружным инженерным сетям и вскоре приступят к внутренним работам. Обновление идёт в рамках национального проекта «Образование».

Зимой ученикам 115-й гимназии Ледниковый период пришлось изучать на практике почти на каждом уроке. Износ старого здания составлял почти 80%. По стенам расползались трещины, и в кабинетах круглый год гуляли сквозняки. Образовательное учреждение возвели в 1967 году и с тех пор почти не ремонтировали.

Строители обещают: «глобальное потепление» в кабинетах наступит уже этой зимой. Обновленную и расширенную гимназию планируют сдать до 31 декабря этого года. Масштабная реконструкция – как подарок школе на 55-летие.

Особое внимание уделили инклюзивному образованию. Школа оснащена всем необходимым для маломобильных учащихся. В образовательном учреждении появятся сразу два лифта, собственный тир и библиотека с электронным фондом. Строители уже смонтировали несколько систем вентиляции, в том числе дымоудаление. В проекте учтены все ГОСТы, нормы безопасности. Не сравнить с условиями в обветшавшей от времени постройки советских времен.

Оснащенная по последнему слову техники гимназия порадует учителей не только самой современной начинкой. Благодаря пристройке площадь здания увеличится с 4 до 18 тысяч квадратных метров, а количество ученических мест достигнет 1225. Впрочем, родную гимназию уже сейчас не узнают даже преподаватели, проработавшие здесь полжизни. После ремонта от старого здания остались только стены. И те местами поменяли своё расположение.