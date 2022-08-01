В Башкирии в лагере на подростка упала металлическая конструкция

В Башкирии в детском лагере произошёл несчастный случай. Региональная прокуратура сообщает подробности инцидента.

Фото №1 - В Башкирии в лагере на подростка упала металлическая конструкция

31 июля 15-летний подросток получил тяжёлую травму на территории лагеря «Юлдаш» недалеко от Сибая. Мальчик играл на металлическом спортивном сооружении. В один момент конструкция упала прямо на ребёнка. Подросток получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован.

Выяснилось, что металлическая конструкция не выдержала веса трёх подростков, которые забрались на сооружение. Пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму.

Прокуратура проводит расследование случившегося, опрашиваются очевидцы, сотрудники и руководство лагеря. Устанавливаются все детали произошедшего. Действиям ответственных за безопасность в лагере будет дана правовая оценка.

Фото: прокуратура РБ. 

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