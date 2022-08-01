В Башкирии в лагере на подростка упала металлическая конструкция

31 июля 15-летний подросток получил тяжёлую травму на территории лагеря «Юлдаш» недалеко от Сибая. Мальчик играл на металлическом спортивном сооружении. В один момент конструкция упала прямо на ребёнка. Подросток получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован.