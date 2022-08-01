В Башкирии в лагере на подростка упала металлическая конструкция

В Башкирии в детском лагере произошёл несчастный случай. Региональная прокуратура сообщает подробности инцидента.
31 июля 15-летний подросток получил тяжёлую травму на территории лагеря «Юлдаш» недалеко от Сибая. Мальчик играл на металлическом спортивном сооружении. В один момент конструкция упала прямо на ребёнка. Подросток получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован.
Выяснилось, что металлическая конструкция не выдержала веса трёх подростков, которые забрались на сооружение. Пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму.
Прокуратура проводит расследование случившегося, опрашиваются очевидцы, сотрудники и руководство лагеря. Устанавливаются все детали произошедшего. Действиям ответственных за безопасность в лагере будет дана правовая оценка.
Фото: прокуратура РБ.