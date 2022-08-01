В Уфе за один день из окон выпали два ребёнка

В Уфе за одно воскресенье произошло два случая падения детей из окон. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

Так, по улице Ухтомского вечером из окна на четвёртом этаже выпал 4-летний малыш. Ребёнка экстренно госпитализировали с травмами. Малыш находился в квартире с родителями, но те не заметили, как ребёнок облокотился на москитную сетку.