В Уфе за один день из окон выпали два ребёнка

В Уфе за одно воскресенье произошло два случая падения детей из окон. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.
Так, по улице Ухтомского вечером из окна на четвёртом этаже выпал 4-летний малыш. Ребёнка экстренно госпитализировали с травмами. Малыш находился в квартире с родителями, но те не заметили, как ребёнок облокотился на москитную сетку.
В этот же день в доме по той же улице произошёл ещё один подобный случай. 4-летний ребёнок выпал из окна на втором этаже. Его также доставили в больницу. Детали произошедшего уточняются.