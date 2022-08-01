В Башкирии на Глубоком озере нашли тело мужчины

В Уфе зафиксировали несчастный случай на водоёме. На озере Глубоком утонул 64-летний мужчина.
Очевидцы утверждают, что отдыхающий проводил время на берегу озера с друзьями. Мужчины выпивали и плавали. В один момент они заметили, что одного из товарищей не хватает. Его тело после нашли в воде водолазы.
Тело погибшего извлекли из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов. Место, где скончался мужчина, не оборудовано для купания. На берегу размещён предупреждающий аншлаг.
Фото: УГЗ г. Уфы.