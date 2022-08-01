В Башкирии пострадавший в лагере подросток находится в коме

Стало известно состояние 15-летнего подростка, который серьёзно пострадал в лагере «Юлдаш» недалеко от Сибая. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Фото №1 - В Башкирии пострадавший в лагере подросток находится в коме

Напомним, на мальчика упала металлическая спортивная конструкция. По предварительной информации, турник не был закреплен должным образом, поэтому не выдержал веса трёх детей. Пострадавший мальчик был экстренно госпитализирован.

Врачи диагностировали у подростка открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом лобной кости слева с повреждением мозговой структуры. Мальчик находится в коме. Решается вопрос о его транспортировке в больницу Уфы. Санавиация уже выехала к пациенту.

Следователями проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются отдыхающие, руководство и работники лагеря, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории детского лагеря, будет дана правовая оценка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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