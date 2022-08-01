В Башкирии пострадавший в лагере подросток находится в коме

Стало известно состояние 15-летнего подростка, который серьёзно пострадал в лагере «Юлдаш» недалеко от Сибая. Об этом сообщает министерство здравоохранения.
Напомним, на мальчика упала металлическая спортивная конструкция. По предварительной информации, турник не был закреплен должным образом, поэтому не выдержал веса трёх детей. Пострадавший мальчик был экстренно госпитализирован.
Врачи диагностировали у подростка открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом лобной кости слева с повреждением мозговой структуры. Мальчик находится в коме. Решается вопрос о его транспортировке в больницу Уфы. Санавиация уже выехала к пациенту.
Следователями проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются отдыхающие, руководство и работники лагеря, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории детского лагеря, будет дана правовая оценка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.