В Башкирии пострадавший в лагере подросток находится в коме

Следователями проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются отдыхающие, руководство и работники лагеря, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории детского лагеря, будет дана правовая оценка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.