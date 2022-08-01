В Башкирии за минувшие сутки в авариях погибли два человека

В Башкирии за прошедшие сутки зафиксировано две смертельные аварии. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В Гафурийском районе произошло столкновение «Тойота Ланд Крузер» и ВАЗ-2105. В аварии погибла 39-летняя женщина, которая находилась за рулём отечественного авто. Помощь врачей потребовалась её 68-летней пассажирке.

В Караидельском районе на трассе недалеко от села Артакуль произошло столкновение «Лады Калина» и «Фольксваген Поло». В аварии погибла 71-летняя пассажирка «Лады». Помощь врачей потребовалась водителям двух авто.