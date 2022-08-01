В трёх районах Башкирии фиксируют пятый класс пожароопасности

Высокая пожарная опасность прогнозируется в Архангельском, Аскинском, Белебеевском, Белокатайском, Дюртюлинском, Илишевском, Учалинском, Федоровском, Чишминском и Янаульском районах. За минувшие сутки лесных пожаров в Башкирии не зарегистрировано. Специалисты лесопожарной обстановке в регионе присвоили средний класс опасности.