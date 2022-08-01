В трёх районах Башкирии фиксируют пятый класс пожароопасности

Министерство лесного хозяйства Башкирии продолжает контролировать пожароопасную ситуацию в лесах республики.
По данным на 1 августа, в Бирском, Кушнаренковском и Уфимском районах сохраняется пятый класс пожарной опасности.
Высокая пожарная опасность прогнозируется в Архангельском, Аскинском, Белебеевском, Белокатайском, Дюртюлинском, Илишевском, Учалинском, Федоровском, Чишминском и Янаульском районах. За минувшие сутки лесных пожаров в Башкирии не зарегистрировано. Специалисты лесопожарной обстановке в регионе присвоили средний класс опасности.