В трёх районах Башкирии фиксируют пятый класс пожароопасности

Министерство лесного хозяйства Башкирии продолжает контролировать пожароопасную ситуацию в лесах республики.

Фото №1 - В трёх районах Башкирии фиксируют пятый класс пожароопасности

По данным на 1 августа, в Бирском, Кушнаренковском и Уфимском районах сохраняется пятый класс пожарной опасности.

Высокая пожарная опасность прогнозируется в Архангельском, Аскинском, Белебеевском, Белокатайском, Дюртюлинском, Илишевском, Учалинском, Федоровском, Чишминском и Янаульском районах. За минувшие сутки лесных пожаров в Башкирии не зарегистрировано. Специалисты лесопожарной обстановке в регионе присвоили средний класс опасности.

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