В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 90 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 90 человек (292 151), выздоровели – 70 (285 904). Смертей от коронавируса за сутки не зафиксировано. При этом за всё время пандемии вирус унёс жизни 5775 человек. Госпитализация потребовалась 23 пациентам.