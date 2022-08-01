Радий Хабиров наградил Андрея Василевского орденом Салавата Юлаева

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, воспитанник уфимского хоккея Андрей Василевский получил орден Салавата Юлаева. Почётную награду вратарю «Тампы-Бэй Лайтнинг» вручил сегодня во время оперативного совещания в правительстве региона Глава Башкортостана.

Радий Хабиров поблагодарил Андрея за вклад в развитие российского хоккея и за то, что наш земляк достойно представляет республику за океаном. 

Андрей Андреевич, вы знаете, обладатель Кубка Стэнли 20-го и 21-го годов, но для нас важно, может быть, даже другое, что он воспитанник нашей хоккейной школы имени Салавата Юлаева и тренировался под руководством своего отца – заслуженного мастера спорта Василевского Андрея Леонидовича.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров наградил Андрея Василевского орденом Салавата Юлаева

Глядя на таких выдающихся спортсменов, дети идут в большой спорт, отметил глава республики. Поблагодарил он и отца легендарного хоккеиста, который также защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева», а сегодня продолжает тренировать вратарей спортивной школы. Андрея Василевского-старшего наградили орденом за заслуги перед Республикой Башкортостан.

Конечно, большая честь – представлять республику, вносить вклад в развитие хоккея, в развитие спорта в целом. Тем более получить награду из рук Радия Хабирова.

Андрей Василевский, вратарь хоккейного клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Все у него как-то хорошо получалось. Да, может быть, я какой-то старт дал, а жизнь показала, что у Андрея голова на плечах, что парень умный – понял, к чему надо стремиться, и создал такую мотивацию для себя.

Андрей Василевский, тренер вратарей спортивной школы хоккейного клуба «Салават Юлаев»
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