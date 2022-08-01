Радий Хабиров наградил Андрея Василевского орденом Салавата Юлаева

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, воспитанник уфимского хоккея Андрей Василевский получил орден Салавата Юлаева. Почётную награду вратарю «Тампы-Бэй Лайтнинг» вручил сегодня во время оперативного совещания в правительстве региона Глава Башкортостана.
Радий Хабиров поблагодарил Андрея за вклад в развитие российского хоккея и за то, что наш земляк достойно представляет республику за океаном.
Глядя на таких выдающихся спортсменов, дети идут в большой спорт, отметил глава республики. Поблагодарил он и отца легендарного хоккеиста, который также защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева», а сегодня продолжает тренировать вратарей спортивной школы. Андрея Василевского-старшего наградили орденом за заслуги перед Республикой Башкортостан.