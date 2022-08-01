Радий Хабиров наградил Андрея Василевского орденом Салавата Юлаева

Все у него как-то хорошо получалось. Да, может быть, я какой-то старт дал, а жизнь показала, что у Андрея голова на плечах, что парень умный – понял, к чему надо стремиться, и создал такую мотивацию для себя.

Андрей Василевский, тренер вратарей спортивной школы хоккейного клуба «Салават Юлаев»