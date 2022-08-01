«Нет ничего святого»: жители ЛНР рассказали журналистам из Уфы о бесчинствах неонацистов

После освобождения городов ЛНР, которые контролировала Украина, к своим родным смогли вернуться сотни воинов. Многие не виделись долгих 8 лет и не общались, чтобы не скомпрометировать друг друга. Как встречали героев – в нашем сюжете.

В последний раз в родном городе Рубежное подполковник народной милиции ЛНР, больше известный по позывному «Князь», был в апреле 2014-го. Тогда организатора многотысячного митинга-антимайдана и ещё шестерых его соратников арестовала СБУ, но народ отбил своих защитников, и они ушли в ополчение. В мирное время Князь работал преподавателем в техникуме и являлся депутатом местного горсовета. Вместе с нашей съёмочной группой он впервые за долгое время сел не в военный автомобиль, а в офисное кресло. Вспоминает последнее голосование, когда возражали против военного переворота в стране.

Немного воздерживались депутаты от БЮТа и так далее. Хотя всё равно они были местные и всё равно двигались в нашем направлении. Конечно, потом поломала жизнь сильно. И те, кто были у власти – это не говорит, что они были за Украину, за бандеровщину. Всё равно нужно было, чтобы город жил. Из-за этого вот тут сидели, я думаю, достойные люди. Не все, конечно. С некоторыми у нас будет отдельный разговор. Позывной «Князь», подполковник народной милиции ЛНР

До 2014 года население города Рубежное составляло 65 тысяч человек. Сейчас осталось от силы 18 тысяч жителей. В основном пенсионеры. Многие уехали на подконтрольную ЛНР территорию и в Россию, сотни людей погибли в результате обстрелов армии ВСУ и нацбатальонов, которые, отступая, словно в отместку, стреляли из тяжёлых орудий по жилых домам.

Один из жителей города Рубежное решил поздравить свою девушку с днём рождения необычным способом, написав поздравление на асфальте. Часть надписи, конечно, стёрлась. Но, скорее всего, его вторая половинка читала ее ещё целой, стоя на одном из этих балконов. По многоэтажке прямой наводкой били украинские танки.

Нанесены все выстрелы с украинской стороны. То бишь со стороны тогда ещё не освобождённого Лисичанска, Северодонецка, Привольное у нас там за речкой. Когда там ещё стояли ВСУ, всё летело сюда, в город, с той стороны. Олег Кордюков, житель г. Рубежное

После освобождения в Рубежное начали возвращаться местные жители, заработала соцслужба, улицы почистили от осколков снарядов. Саперы продолжают разминирование. На полное восстановление инфраструктуры потребуется время. В городе нет электричества, воды, газа. Еду готовят на кострах у подъездов. И со слезами вспоминают военные преступления украинской армии, даже написали письмо на имя генерального секретаря ООН.

Нет ничего святого у неонацистов и ВСУ. Это они танками громили кладбище, глумились над святыми местами. И вы, господа заседатели ООН, никто из вас даже словом не защитил Донбасс, наших детей и стариков. Раиса Сокович, жительница г. Рубежное

Были голодные, без еды и воды, было холодно. Мы сидели в убежище, в школе, иногда выходили днём, рвались снаряды. Мы падали, плакали. Екатерина Василенко, жительница г. Рубежное

Несмотря на освобождение, по Рубежному до сих пор бьют дальнобойными орудиями. Последний прилет был накануне нашего приезда, погибли четверо мирных жителей. Многие жилые здания и социальные объекты восстановлению не подлежат, а от частного сектора вообще мало что осталось. У большинства подворий уцелел только фундамент. Жилой фонд уничтожен на 80 процентов. Украинские военнослужащие и националистические батальоны били по малоэтажным постройкам из тяжёлых вооружений. А после чего приходили сюда, выгоняли выживших людей из оставшихся целыми домов и взрывали их вручную.

Рубежное освобождали даже дольше, чем донецкий Мариуполь. С начала марта до конца мая, когда последних неонацистов выбили из промзоны. Затем «русская весна» наступила и в соседнем Северодонецке. Подполковник с позывным «Князь» проводит параллель между нынешними защитниками Донбасса и конниками 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Идут к победе тем же маршрутом.

Настолько интересно, что маршрут не только напоминает, а словно копирован. И вот, вы знаете, мы, даже когда у нас день освобождения, Чернухинско-Дебальцевской операции – это считается как на маленький Сталинград – мы собираемся и обязательно посещаем памятник башкирам и вспоминаем про это. Потому что это и вдохновляло нас на победу. Это давало нам сил, когда казалось, уже так тяжело, сил нет, а мы брали и побеждали в тот момент противника, который превосходил нас и в численном составе, и в вооружении. Позывной «Князь», подполковник народной милиции ЛНР