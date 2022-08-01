«Нет ничего святого»: жители ЛНР рассказали журналистам из Уфы о бесчинствах неонацистов

После освобождения городов ЛНР, которые контролировала Украина, к своим родным смогли вернуться сотни воинов. Многие не виделись долгих 8 лет и не общались, чтобы не скомпрометировать друг друга. Как встречали героев – в нашем сюжете.
В последний раз в родном городе Рубежное подполковник народной милиции ЛНР, больше известный по позывному «Князь», был в апреле 2014-го. Тогда организатора многотысячного митинга-антимайдана и ещё шестерых его соратников арестовала СБУ, но народ отбил своих защитников, и они ушли в ополчение. В мирное время Князь работал преподавателем в техникуме и являлся депутатом местного горсовета. Вместе с нашей съёмочной группой он впервые за долгое время сел не в военный автомобиль, а в офисное кресло. Вспоминает последнее голосование, когда возражали против военного переворота в стране.
До 2014 года население города Рубежное составляло 65 тысяч человек. Сейчас осталось от силы 18 тысяч жителей. В основном пенсионеры. Многие уехали на подконтрольную ЛНР территорию и в Россию, сотни людей погибли в результате обстрелов армии ВСУ и нацбатальонов, которые, отступая, словно в отместку, стреляли из тяжёлых орудий по жилых домам.
Один из жителей города Рубежное решил поздравить свою девушку с днём рождения необычным способом, написав поздравление на асфальте. Часть надписи, конечно, стёрлась. Но, скорее всего, его вторая половинка читала ее ещё целой, стоя на одном из этих балконов. По многоэтажке прямой наводкой били украинские танки.
После освобождения в Рубежное начали возвращаться местные жители, заработала соцслужба, улицы почистили от осколков снарядов. Саперы продолжают разминирование. На полное восстановление инфраструктуры потребуется время. В городе нет электричества, воды, газа. Еду готовят на кострах у подъездов. И со слезами вспоминают военные преступления украинской армии, даже написали письмо на имя генерального секретаря ООН.
Несмотря на освобождение, по Рубежному до сих пор бьют дальнобойными орудиями. Последний прилет был накануне нашего приезда, погибли четверо мирных жителей. Многие жилые здания и социальные объекты восстановлению не подлежат, а от частного сектора вообще мало что осталось. У большинства подворий уцелел только фундамент. Жилой фонд уничтожен на 80 процентов. Украинские военнослужащие и националистические батальоны били по малоэтажным постройкам из тяжёлых вооружений. А после чего приходили сюда, выгоняли выживших людей из оставшихся целыми домов и взрывали их вручную.
Рубежное освобождали даже дольше, чем донецкий Мариуполь. С начала марта до конца мая, когда последних неонацистов выбили из промзоны. Затем «русская весна» наступила и в соседнем Северодонецке. Подполковник с позывным «Князь» проводит параллель между нынешними защитниками Донбасса и конниками 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Идут к победе тем же маршрутом.
Несмотря на поддержку украинского режима Европой и США, защитники Донбасса уверены в своей победе. Потому что правда за ними. А у кого правда, тот и сильнее.