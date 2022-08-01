Стало известно, в каком случае в Башкирии вернётся масочный режим

Сегодня, 1 августа, в ИА «Башинформ» прошла пресс-конференция с руководителем Управления Роспотребнадзора Анной Казак. Главный санитарный врач рассказала, в каком случае в республике вернётся масочный режим.

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Осенний сезон может спровоцировать рост заболевших коронавирусом из-за снижения иммунитета у населения в связи с распространением сезонных заболеваний.

Рост заболеваемости в стране есть. В Башкирии в июне и июле уже выявлено по три человека с заражением штаммом «дельта». Этот вирус переносится тяжело. Но гражданам не надо бояться, а стоит пройти вакцинацию. Как показывает статистика, у ранее вакцинированных заболевание проходит легче.

Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора РБ 

Прохождение предстоящего эпидемиологического сезона зависит от подготовки работодателей и самих граждан. Руководитель ведомства отметила, что людям необходимо проходить вакцинацию, ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Игнорирование этих мер может поспособствовать всплеску COVID-19, что, в свою очередь, может вернуть ограничительные меры, в том числе масочный режим. 

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