Стало известно, в каком случае в Башкирии вернётся масочный режим

Рост заболеваемости в стране есть. В Башкирии в июне и июле уже выявлено по три человека с заражением штаммом «дельта». Этот вирус переносится тяжело. Но гражданам не надо бояться, а стоит пройти вакцинацию. Как показывает статистика, у ранее вакцинированных заболевание проходит легче.

Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора РБ