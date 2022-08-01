Стало известно, в каком случае в Башкирии вернётся масочный режим

Сегодня, 1 августа, в ИА «Башинформ» прошла пресс-конференция с руководителем Управления Роспотребнадзора Анной Казак. Главный санитарный врач рассказала, в каком случае в республике вернётся масочный режим.
Осенний сезон может спровоцировать рост заболевших коронавирусом из-за снижения иммунитета у населения в связи с распространением сезонных заболеваний.
Прохождение предстоящего эпидемиологического сезона зависит от подготовки работодателей и самих граждан. Руководитель ведомства отметила, что людям необходимо проходить вакцинацию, ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Игнорирование этих мер может поспособствовать всплеску COVID-19, что, в свою очередь, может вернуть ограничительные меры, в том числе масочный режим.