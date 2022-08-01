Житель Башкирии задушил сожительницу ремешком от сумки

В Белорецком районе расследуют убийство 42-летней женщины. По предварительной информации, её задушил 29-летний сожитель.

Мужчина и его возлюбленная жили вместе у её матери. 30 июля сожители договорились встретиться у водонапорной башни по улице Мажита Гафури, чтобы обсудить дом, в который они хотели переехать. Возлюбленные выпивали, и вскоре женщина сообщила, что хочет расстаться с сожителем из-за непрекращающихся споров и ссор.

Мужчина встретил эту новость агрессивно. Он повалил несчастную на землю и задушил её ремнем от сумки. О произошедшем мужчина сообщил знакомому, который позвонил дочери пострадавшей. Девушка прибыла к указанному месту, но нашла маму мёртвой.

Мужчину задержали почти сразу. Он сообщил, что убил сожительницу на почве ревности. Сейчас решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.