Ордена хоккеистам и кадровые перестановки: итоги оперативки в правительстве Башкирии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, воспитанник уфимского хоккея Андрей Василевский получил орден Салавата Юлаева. Почётную награду вратарю «Тампы-Бэй Лайтнинг» вручил сегодня в правительстве региона Глава Башкортостана. Именно с этого началось еженедельное оперативное совещание.
«Никакого рецепта нет, просто работайте, верьте в себя и слушайте тренера», – совет, как добиться успеха, от одного из лучших вратарей мира. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский приехал в Уфу на несколько дней. Часть времени провёл в кругу близких людей, заехал в родной хоккейный клуб «Салават Юлаев», а практически перед самым отъездом по приглашению пришел на оперативное совещание в правительство региона. Радий Хабиров вручил Андрею Василевскому орден Салавата Юлаева и поблагодарил хоккеиста за вклад в развитие спорта и за то, что наш земляк достойно представляет республику за океаном.
За вклад в развитие спорта поблагодарил Радий Хабиров и отца легендарного хоккеиста, который также защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева», а сегодня продолжает тренировать вратарей спортивной школы. Андрея Василевского-старшего наградили орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан».
Разговор почти на спортивную тему, но с культурным уклоном продолжился сразу после награждения хоккеистов. Участники оперативного совещания в правительстве республики подвели итоги прошедшего республиканского фестиваля лошадей башкирской породы. Он собрал в минувшие выходные в Баймакском районе более пяти тысяч участников и зрителей. Приехали гости более чем из 20 регионов России и представители трёх зарубежных государств.
Объявил во время оперативного совещания глава республики и о некоторых кадровых решениях. Радий Хабиров рекомендовал назначить на должность генерального директора предприятия «Башспирт» вице-премьера правительства региона Раифа Абдрахимова.
Радий Хабиров подписал указ о награждении Раифа Абдрахимова орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Координировать работу Министерства ЖКХ и Минстроя региона в должности вице-премьера правительства теперь будет Алан Марзаев.