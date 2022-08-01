Ордена хоккеистам и кадровые перестановки: итоги оперативки в правительстве Башкирии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, воспитанник уфимского хоккея Андрей Василевский получил орден Салавата Юлаева. Почётную награду вратарю «Тампы-Бэй Лайтнинг» вручил сегодня в правительстве региона Глава Башкортостана. Именно с этого началось еженедельное оперативное совещание.

«Никакого рецепта нет, просто работайте, верьте в себя и слушайте тренера», – совет, как добиться успеха, от одного из лучших вратарей мира. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский приехал в Уфу на несколько дней. Часть времени провёл в кругу близких людей, заехал в родной хоккейный клуб «Салават Юлаев», а практически перед самым отъездом по приглашению пришел на оперативное совещание в правительство региона. Радий Хабиров вручил Андрею Василевскому орден Салавата Юлаева и поблагодарил хоккеиста за вклад в развитие спорта и за то, что наш земляк достойно представляет республику за океаном.

Когда Андрей Андреевич приезжал с кубком, столько детей тянулось. Я уверен, что глядя на таких легендарных, действительно выдающихся спортсменов наши дети идут в спортивные залы. А это наша главная задача. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За вклад в развитие спорта поблагодарил Радий Хабиров и отца легендарного хоккеиста, который также защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева», а сегодня продолжает тренировать вратарей спортивной школы. Андрея Василевского-старшего наградили орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан».

Большая честь – представлять республику, вносить вклад в развитие хоккея, в развитие спорта в общем. И, конечно же, нет слов, получить награду из рук Радия Фаритовича – большая честь. Андрей Василевский, вратарь хоккейного клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Всё как-то у него хорошо получалось, да, может, я какой-то старт дал, но жизнь показала, что у Андрея голова на плечах, что парень не дурак, понял, к чему надо стремиться и создал такую мотивацию для себя. Андрей Василевский, тренер вратарей спортивной школы хоккейного клуба «Салават Юлаев»

Разговор почти на спортивную тему, но с культурным уклоном продолжился сразу после награждения хоккеистов. Участники оперативного совещания в правительстве республики подвели итоги прошедшего республиканского фестиваля лошадей башкирской породы. Он собрал в минувшие выходные в Баймакском районе более пяти тысяч участников и зрителей. Приехали гости более чем из 20 регионов России и представители трёх зарубежных государств.

Основным итогом, во-первых, принято решение сделать этот фестиваль ежегодным. Во-вторых, пришли к пониманию, что необходимо создавать институт башкирской лошади. Думаю, этот проект мы реализуем в структуре Академии наук республики. Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Объявил во время оперативного совещания глава республики и о некоторых кадровых решениях. Радий Хабиров рекомендовал назначить на должность генерального директора предприятия «Башспирт» вице-премьера правительства региона Раифа Абдрахимова.

Раиф Рамазанович у нас – человек ответственный, масштабно мыслящий, с большим опытом работы. Мы с Раифом Рамазановичем долгий период жизни вместе идем, работаем. Я знаю его качества. Поэтому вам вот такая командировка, Раиф Рамазанович, – поднимать предприятие, все коллеги должны помогать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан