В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, как «мягко пройти» эпидсезон

В Башкортостане готовятся к росту заболеваемости в конце августа – начале сентября. В этом году эпидсезон осложняется смешением других инфекций: ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сегодня заявила руководитель республиканского Управления Роспотребнадзора Анна Казак на встрече с журналистами во время пресс-конференции.

Руководитель ведомства отметила, что людям необходимо проходить вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Игнорирование этих мер может поспособствовать всплеску COVID-19, что может стать причиной возвращения масочного режима.

Если мы будем прислушиваться к тому, что говорят медики и наши сотрудники, тогда мы, безусловно, этот период пройдем мягко, без нагрузки на лечебную сеть, без тяжелых случаев и осложнений заболевании, без летальности. Мы уже сегодня должны призывать ревакцинироваться, соблюдать гигиену и не рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких и коллег.

Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
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В августе эксперты проанализируют эпидситуацию, чтобы определить, в каком режиме начнется учебный год. По словам Анны Казак, жесткие ограничительные меры примут в образовательных учреждениях лишь в случае резкого еженедельного роста заболеваемости.

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