В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, как «мягко пройти» эпидсезон

В Башкортостане готовятся к росту заболеваемости в конце августа – начале сентября. В этом году эпидсезон осложняется смешением других инфекций: ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сегодня заявила руководитель республиканского Управления Роспотребнадзора Анна Казак на встрече с журналистами во время пресс-конференции.
Руководитель ведомства отметила, что людям необходимо проходить вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Игнорирование этих мер может поспособствовать всплеску COVID-19, что может стать причиной возвращения масочного режима.
В августе эксперты проанализируют эпидситуацию, чтобы определить, в каком режиме начнется учебный год. По словам Анны Казак, жесткие ограничительные меры примут в образовательных учреждениях лишь в случае резкого еженедельного роста заболеваемости.