В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, как «мягко пройти» эпидсезон

Если мы будем прислушиваться к тому, что говорят медики и наши сотрудники, тогда мы, безусловно, этот период пройдем мягко, без нагрузки на лечебную сеть, без тяжелых случаев и осложнений заболевании, без летальности. Мы уже сегодня должны призывать ревакцинироваться, соблюдать гигиену и не рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких и коллег.

Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан