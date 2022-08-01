«Ребенок лежал весь в крови»: в Башкирии в детском лагере на мальчика упал турник

Прокуратура провела проверку детского лагеря «Юлдаш», где на мальчика упал железный турник. Ребенок до сих пор находится в коме, за его жизнь сейчас борются уфимские врачи, которые прибыли санавиацией в Сибай.

Уже сутки родители пострадавшего мальчика в ожидании новостей от медиков, пока он в коме. Зарема Юнусова вспоминает: последний раз с сыном разговаривала накануне трагедии, следующий звонок из лагеря был уже от вожатых. Они и сообщили женщине о том, что на ее ребенка упала железная конструкция.

Поехали сразу в лагерь. Когда приехали, скорая уже стояла там. У меня ребенок лежал на земле, весь в крови, я не смогла подойти. Зарема Юнусова, мама пострадавшего

Для мальчика смена в лагере началась меньше недели назад. Каждое лето Дияз приезжал в «Юлдаш». В семье Юнусовых трое детей, Дияз старший. В тот день он с младшими братьями занимался на турнике. Мальчик повис на перекладине, в это время другие ребята тоже залезли на конструкцию, и она не выдержала.

Турник демонтировали сразу. Но всю конструкцию еще не увезли. Видно, что основание было закопано лишь на пару десятков сантиметров вглубь. Никаких других опор, которые поддерживали бы конструкцию, здесь нет

Мальчика доставили в реанимацию Сибайской городской больницы. Сейчас он находится в коме, транспортировать его нельзя – слишком тяжелое состояние. Врачи санитарной авиации прилетели в Сибай, чтобы провести сложнейшую операцию.

Ребенку провели операцию, сейчас состояние оценивается как очень тяжелое, но стабилизируется потихонечку. Наша задача – стабилизировать состояние ребенка для того, чтобы в дальнейшем осуществить медицинскую эвакуацию в Уфу. Сергей Иванов, врач анестезиолог-реаниматолог РДКБ

Правоохранители по факту случившегося возбудили уголовное дело. Прокуратура взяла эту историю под особый контроль. Сотрудники надзорного органа отправились в лагерь с проверкой. С ходу были найдены и другие нарушения безопасности.

От соприкосновения они вот так вот, уже видно визуально, что расшатаны. Вторые ворота – то же самое, то есть основание не забетонированное, теоретически есть опасения, что можно их свалить.

Сейчас в лагере «Юлдаш» третий заезд, отдыхают порядка 150 детей. К концу смены будет меньше: родители после инцидента начали забирать многих домой. Ведь находится здесь уже точно небезопасно.

По результатам проверки выявлен ряд нарушений федерального законодательства. Будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Андрей Гришаев, и.о. прокурора г. Сибай