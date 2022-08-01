Башкортостан и Иран договорились о развитии сотрудничества

В свободных экономических зонах Республики Иран могут появиться предприятия Башкортостана. Совместные планы обсудили представители исламской республики с главой нашего региона в Уфе. Также договорились развивать сотрудничество в сфере образования и торгово-экономические отношения, открыть представительство Башкортостана при торговом представительстве России в Иране. Представителям исламской республики показали, как могут быть близки народы. Для чрезвычайного и полномочного посла организовали культурный тур по историческим местам нашего региона.

Инструктаж на двух языках: на русском и персидском. Правила обращения с башкирской лошадью послу Ирана рассказывает переводчик. Стрельба из лука – часть башкирских традиций. Правда, с оружием не задалось. Шутят: посол явно приехал с миром.

Перед входом в мавзолей – просьба мусульман милости у Аллаха. Местные рассказывают: здесь погребён первый имам Башкортостана Хусейн-бек. Эта история так заинтересовала гостей из Ирана, что они нашли данные в интернете. Рядом с мавзолеем, по одной из легенд, и войско Тамерлана. Якобы на этом месте они остались зимовать, но несколько воинов погибли. Сейчас здесь находится древнее мусульманское кладбище Акзират.

Другие исламские проповедники покоятся в часе езды – в Миякинском районе республики. На вершине мемориал отцу и сыну – сподвижникам пророка Мухаммада Зубаиру бин Заиту и Абдуррахману бин Зубаиру.

Здесь имеется давняя история и глубокие цивилизационные корни. Самое главное, что здесь нетронутая природа, чрезвычайная красота. Думаю, есть много направлений для сотрудничества между Ираном и Республикой Башкортостан. Казем Джалали, чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России

Древесина – одно из потенциальных направлений сотрудничества между республиками, по мнению министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана.

Актуальным товаром для Ирана является древесина – производство, обработка. Сегодня экспорт кругляка из РФ запрещен, но возможно создание производств в Башкортостане. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан