Очередной гумконвой из Башкирии добрался до ЛНР под обстрелами

18-й гуманитарный конвой довез стройматериалы в ЛНР под обстрелами ракет украинской армии. Снаряды были сбиты силами ПВО. Башкортостан продолжает оказывать шефскую помощь школе №22 имени Минигали Шаймуратова в городе Петровское. С земляками встретились и башкирские врачи, которые находятся в командировке в Красном Луче.
Последние километры для гумконвоя стали самыми напряжёнными. В небе над колонной ПВО сбивают ракету, которая могла ударить и по Красному Лучу, и по ближайшим населенным пунктам. Очередная гуманитарная колонна из Башкортостана благополучно добралась до города Петровское Луганской Народной Республики. После разгрузки дальнобойщики отправятся обратно в Уфу за следующей партией строительных материалов. В целях безопасности колонна из семи грузовых автомобилей разделилась. Через полчаса все собрались в том же составе, в котором выезжали из Уфы.
Водители тоже приехали не с пустыми с руками – привезли гостинцы детям Донбасса.
На следующий день, пока водители угощали детей, строители начали разгружать фуры.
У делегации также было время встретиться с республиканскими врачами, которые командированы в город Красный Луч. В подарок привезли башкирский мёд. А раненые военнослужащие, которые находятся на лечении в больнице, получили письма от детей Башкортостана.
В Луганской Народной Республике чтят память героев Великой Отечественной войны. И в благодарность башкирским врачам была организована поездка на братскую могилу, где вместе со своими кавалеристами похоронен генерал-майор Минигали Шаймуратов.
Врачи возложили цветы и к бюсту Героя России на мемориальном комплексе «Высота бессмертия» вблизи деревни Штеровка, где свой последний бой 23 февраля 1943 года принял командир 112-й Башкавдивизии. На месте гибели Минигали Шаймуратова медики признались, что испытали очень сильные чувства. Героизм башкирских воинов придал сил и благодарным потомкам, которые снова встали на защиту Донбасса.
Большой вклад в создание мемориального комплекса «Высота бессмертия» внесла депутат народного совета ЛНР Зинаида Наден, за что Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил ей высшую награду республики – орден Салавата Юлаева. А жители придумали новую традицию – из камней собирают фигуры, символизирующие башкирских конников. И с каждым разом их становится всё больше.