Очередной гумконвой из Башкирии добрался до ЛНР под обстрелами

18-й гуманитарный конвой довез стройматериалы в ЛНР под обстрелами ракет украинской армии. Снаряды были сбиты силами ПВО. Башкортостан продолжает оказывать шефскую помощь школе №22 имени Минигали Шаймуратова в городе Петровское. С земляками встретились и башкирские врачи, которые находятся в командировке в Красном Луче.

Последние километры для гумконвоя стали самыми напряжёнными. В небе над колонной ПВО сбивают ракету, которая могла ударить и по Красному Лучу, и по ближайшим населенным пунктам. Очередная гуманитарная колонна из Башкортостана благополучно добралась до города Петровское Луганской Народной Республики. После разгрузки дальнобойщики отправятся обратно в Уфу за следующей партией строительных материалов. В целях безопасности колонна из семи грузовых автомобилей разделилась. Через полчаса все собрались в том же составе, в котором выезжали из Уфы.

Привезли строительные материалы, пиломатериалы. Вы знаете, тут Радий Хабиров встречался со строителями, они просили очень сильно ускорить привоз этих материалов. Они критически важны для того, чтобы школа была готова к новому учебному году. Рустем Ахмадинуров, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан

Водители тоже приехали не с пустыми с руками – привезли гостинцы детям Донбасса.

Да, нас уже тут узнают детишки. Сейчас-то мы ночью приехали, а днём они все бегут к нашим машинам. Раздаем им гостинцы, вон арбуз купил большой, завтра нарежу. Вячеслав Асеев, дальнобойщик

На следующий день, пока водители угощали детей, строители начали разгружать фуры.

Пришел материал уже для устройства полов первого и второго этажа. Пришли фасадные панели. Демонтаж на 90 процентов закончен. Производятся работы по отоплению, по монтажу электрики. Виталий Беглов, начальник участка

Мы так наблюдаем: вот крыша уже почти полностью готова, окна новые. Вообще всё очень красиво получается. Гульназ Серова, директор школы №22 им. М. Шаймуратова

У делегации также было время встретиться с республиканскими врачами, которые командированы в город Красный Луч. В подарок привезли башкирский мёд. А раненые военнослужащие, которые находятся на лечении в больнице, получили письма от детей Башкортостана.

В Луганской Народной Республике чтят память героев Великой Отечественной войны. И в благодарность башкирским врачам была организована поездка на братскую могилу, где вместе со своими кавалеристами похоронен генерал-майор Минигали Шаймуратов.

Очень здесь волнительно стоять. Всё-таки он действительно национальный герой. Мы сюда со дня приезда хотели приехать. И хорошо, что получилось. Рафаэль Кутдусов, врач-кардиолог Республиканского кардиоцентра

Врачи возложили цветы и к бюсту Героя России на мемориальном комплексе «Высота бессмертия» вблизи деревни Штеровка, где свой последний бой 23 февраля 1943 года принял командир 112-й Башкавдивизии. На месте гибели Минигали Шаймуратова медики признались, что испытали очень сильные чувства. Героизм башкирских воинов придал сил и благодарным потомкам, которые снова встали на защиту Донбасса.

Это, безусловно, знаковое место для всех жителей Башкирии, для всех представителей башкирского народа. Мы очень рады, что смогли здесь побывать. Большое спасибо администрации, что привезли нас сюда, показали это место. Дали возможность возложить цветы. Мы счастливы и горды нашим земляком, который тогда, в 1943-м, не посрамил честь Башкирии, ну и мы сейчас со своей стороны стараемся, работаем, помогаем людям. Посещение этого места, безусловно, вдохновило нас. Елена Шорина, врач Республиканской клинической больницы им. Г. Куватова