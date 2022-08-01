В Уфе прошёл третий международный заплыв по реке Белой

В этом году в X-Waters приняли участие 430 пловцов из 55 городов России. Попробовать свои силы на открытой воде приехали и спортсмены из пяти стран. В X-Waters заплыв проходит на время, однако большинство участников плывут, чтобы преодолеть себя.

Последние приготовления перед стартом. Поправить гидрокостюм, надеть шапочку и очки. На дистанции 3,5 км собралось больше семидесяти пловцов. Для кого-то это первый заплыв в жизни, другие спортсмены гораздо опытнее. Но перед заходом в открытую воду ни у кого нет волнения.

Я не очень люблю соревнования, мне нравится, что здесь я соревнуюсь только сама с собой, пытаюсь стать лучше, чем я была вчера. Екатерина Халикова, участник соревнований /г. Орск/

В коллективе плывёшь, видишь рядом плывущего соседа, приятные ощущения такие. Один плыть я боюсь, а когда в толпе, ничего страшного. Но эти ощущения не передать. Альфир Камалов, участник соревнований /г. Уфа/

Старт дан. На самом деле, плыть в открытой воде не так уж и сложно. Самое главное – выйти на течение реки Белой, а дальше оно само будет нести спортсмена по дистанции. На протяжении всего заплыва рядом с участниками находятся спасатели и координаторы, подсказывающие направление движения.

Я ложилась на спинку. В любой непонятной ситуации нужно ложиться на спину, смотреть на небо и дышать. Вода потрясающе тёплая. Может быть, мне с перепугу так показалось. Екатерина Лежнёва, участник соревнований /г. Уфа/

А это уже пляж «Солнечный» и стартовая точка для спортсменов, взявших дистанцию два километра. Самый массовый и самый короткий заплыв.

Надо сказать, что наша Уфа становится спортивной столицей проведения крупных соревнований. Посмотрите, какая чистая вода, как на море. Заплывы важны для пропаганды ЗОЖ, важно, чтобы с каждым разом участников становилось больше. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Старты всех спортсменов были разбиты по времени и четырём локациям. Самыми первыми на дистанцию 10 километров ушли наиболее подготовленные спортсмены, за ними с пляжа возле комплекса «Пристань» начался заплыв на пятёрку. Каждый мог выбрать дистанцию себе по силам и возможностям.

Плаванием занимаюсь полгода, очень нравится, затягивает. Для этого и боремся со страхом, учимся плавать хорошо, чтобы не бояться открытой воды. Светлана Каменева, участник соревнований /г. Уфа/

Тоже захотелось бросить вызов. В прошлом году на Эльбрус поднимались, нужно осваивать водные виды спорта. И для здоровья полезно. Юлия Прошкина, участник соревнований /г. Уфа/

Никаких преград для себя не видит Алексей Старков. У мужчины нет ног, но он уже в третий раз участвует в заплыве X-Waters. До этого он покорял дистанции в полтора и три с половиной километра. В этот раз спортсмен справился уже с пятёркой.

На результат здесь не получится, здесь спортсмены профессионалы и любители. Мне нравится общая движуха, принять для себя участие, ты не останавливаешься, не сидишь дома. Алексей Старков, участник соревнований /г. Уфа/

Лучший результат на десяти километрах показал Антон Логинов из Екатеринбурга. Его время – один час и 43 минуты. Учитывая быстрое течение реки Белой, многие профессионалы обновили свои личные рекорды.

Мне этот заплыв напомнил Босфор в Турции: всё то же самое, только интереснее, потому что на дистанции 10 км ты плывешь дольше, чем на Босфоре. Павел Жданов, участник соревнований /г. Москва/