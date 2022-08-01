В Уфе прошёл третий международный заплыв по реке Белой

В этом году в X-Waters приняли участие 430 пловцов из 55 городов России. Попробовать свои силы на открытой воде приехали и спортсмены из пяти стран. В X-Waters заплыв проходит на время, однако большинство участников плывут, чтобы преодолеть себя.
Последние приготовления перед стартом. Поправить гидрокостюм, надеть шапочку и очки. На дистанции 3,5 км собралось больше семидесяти пловцов. Для кого-то это первый заплыв в жизни, другие спортсмены гораздо опытнее. Но перед заходом в открытую воду ни у кого нет волнения.
Старт дан. На самом деле, плыть в открытой воде не так уж и сложно. Самое главное – выйти на течение реки Белой, а дальше оно само будет нести спортсмена по дистанции. На протяжении всего заплыва рядом с участниками находятся спасатели и координаторы, подсказывающие направление движения.
А это уже пляж «Солнечный» и стартовая точка для спортсменов, взявших дистанцию два километра. Самый массовый и самый короткий заплыв.
Старты всех спортсменов были разбиты по времени и четырём локациям. Самыми первыми на дистанцию 10 километров ушли наиболее подготовленные спортсмены, за ними с пляжа возле комплекса «Пристань» начался заплыв на пятёрку. Каждый мог выбрать дистанцию себе по силам и возможностям.
Никаких преград для себя не видит Алексей Старков. У мужчины нет ног, но он уже в третий раз участвует в заплыве X-Waters. До этого он покорял дистанции в полтора и три с половиной километра. В этот раз спортсмен справился уже с пятёркой.
Лучший результат на десяти километрах показал Антон Логинов из Екатеринбурга. Его время – один час и 43 минуты. Учитывая быстрое течение реки Белой, многие профессионалы обновили свои личные рекорды.
Самые яркие эмоции у пловцов, конечно, на финише. Они преодолели себя и счастливые готовы уже к новым подвигам. Ведь организаторы анонсировали уже четвёртый заплыв X-Waters в следующем году.