В двух районах Башкирии объявлен чрезвычайный класс пожароопасности

Экстренные службы продолжают следить за пожарной ситуацией в лесах Башкирии. По данным на 2 августа, в двух районах объявлен чрезвычайный класс пожароопасности.
Пятый класс пожарной опасности фиксируют в Уфе и Кушнаренковском районе, четвёртый – в Архангельском, Белебеевском, Белокатайском, Дюртюлинском, Зилаирском, Илишевском, Федоровском и Чишминском районах. В республике объявлен средний класс пожароопасности.
Жителям республики рекомендуют соблюдать правила обращения с огнем. Запрещается бросать горящие спички и окурки, разводить костры в ветреную погоду. Опасность могут представлять даже оставленные на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла, фокусируя солнечные лучи, они могут сработать как зажигательные линзы.