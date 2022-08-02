В Уфе устраняют последствия очередной коммунальной аварии

Воды нет в домах по улице Первомайской, 58/1, 58/2, 62, 64, 64/1, 66/2, доме по улице Интернациональной, 95/1. Кроме того, отключено водоснабжение в школе №105 (Гончарова, 5) и детском саду № 174 (Интернациональная, 97).