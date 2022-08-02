В Башкирии подростки не дали утонуть пьяному мужчине

Ребята заметили пьяного мужчину в воде и сразу вызвали экстренные службы. При этом до приезда спасателей подростки пытались уговорить мужчину вернуться на берег.

Когда на место инцидента прибыли спасатели и эвакуировали пловца на лодке, пришлось обратиться к полицейским. Отдыхающий вёл себя агрессивно и ещё несколько раз пытался войти в воду, несмотря на то, что некоторое время назад чуть не утонул.