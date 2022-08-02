В Башкирии подростки не дали утонуть пьяному мужчине

В Белорецке подростки спасли от смерти мужчину. Подробности инцидента рассказал председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.
Ребята заметили пьяного мужчину в воде и сразу вызвали экстренные службы. При этом до приезда спасателей подростки пытались уговорить мужчину вернуться на берег.
Когда на место инцидента прибыли спасатели и эвакуировали пловца на лодке, пришлось обратиться к полицейским. Отдыхающий вёл себя агрессивно и ещё несколько раз пытался войти в воду, несмотря на то, что некоторое время назад чуть не утонул.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.