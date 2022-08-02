В Башкирии для туристов действуют 38 глэмпингов

В Башкирии туристы могут посетить 38 глэмпингов. В министерстве предпринимательства и туризма отмечают, что список нового вида туризма будет только пополняться.
По словам Рустема Афзалова, министра туризма, развитие сети модульных отелей поможет развить туристический поток в республике. Также создание глэмпингов поможет появлению рабочих мест и увеличит налоговые поступления в бюджет.
В ближайшее время в Башкирии планируется открытие еще нескольких глэмпингов. Новые туристические локации открываются в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Туризм и индустрия гостеприимства».
Фото: министерство предпринимательства и туризма РБ.