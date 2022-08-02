В Башкирии для туристов действуют 38 глэмпингов

В ближайшее время в Башкирии планируется открытие еще нескольких глэмпингов. Новые туристические локации открываются в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Туризм и индустрия гостеприимства».