В день ВДВ в Парке Победы в Уфе прошли торжественные мероприятия

Сегодня в стране отмечается день Воздушно-десантных войск. В Уфе торжественные мероприятия прошли в парке Победы, возле памятника «Союз поколений десанта». Участие в них принял Радий Хабиров.

Глава республики вместе с членами правительства региона, депутатами Госудумы, Госсобрания Башкортостана и руководством башкирской столицы возложил цветы к мемориалу, тем самым почтив память десантников, погибших во время исполнения воинского долга.