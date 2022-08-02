В Башкирии задержали подозреваемых в краже крепежа железнодорожных рельсов

Состав с тремя цистернами соляной кислоты сошел с путей в Краснокамском районе из-за кражи креплений рельс. Управлением ФСБ совместно с МВД были установлены и задержаны трое жителей Нефтекамска, причастные к хищению металлических элементов железнодорожных путей. Поезд перевозил опасную химическую жидкость.

Ущерб от действий злоумышленников составил более 1 миллиона 300 тысяч. При этом воры выручили за металл всего 16 тысяч рублей. Правоохранители призывают приемщиков металла сообщать о подобных фактах преступлений в дежурную часть.