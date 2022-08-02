В Башкирии задержали подозреваемых в краже крепежа железнодорожных рельсов

Состав с тремя цистернами соляной кислоты сошел с путей в Краснокамском районе из-за кражи креплений рельс. Управлением ФСБ совместно с МВД были установлены и задержаны трое жителей Нефтекамска, причастные к хищению  металлических элементов железнодорожных путей. Поезд перевозил опасную химическую жидкость.

Ущерб от действий злоумышленников составил более 1 миллиона 300 тысяч. При этом воры выручили за металл всего 16 тысяч рублей. Правоохранители призывают приемщиков металла сообщать о подобных фактах преступлений в дежурную часть.

В ходе оперативно розыскных мероприятий установлено, что указ лица похитили и сбыли более 1,2 тонны крепежа для стальных рельс. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

Альфия Усманова, официальный представитель Управления ФСБ России по Республике Башкортостан
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