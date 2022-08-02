В Уфе выявили еще одну точку продажи нелегального алкоголя

Активисты проекта «Безопасная республика» нагрянули в киоск с проверкой по жалобе родственников отравившихся. Сразу несколько человек обратились за медицинской помощью после употребления сомнительной жидкости из пакета за 25 рублей. На место нарушения приехали сотрудники полиции, в остановочном павильоне обнаружено также пиво и контрафактные сигареты, вся незаконная продукция изъята.