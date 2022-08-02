В Уфе выявили еще одну точку продажи нелегального алкоголя

Отравление суррогатом. В Уфе выявили точку продажи дешевого пойла, которое разливали по полиэтиленовым пакетикам. Торговлю организовали прямо на остановке общественного транспорта в Черниковке.

 Активисты проекта «Безопасная республика» нагрянули в киоск с проверкой по жалобе родственников отравившихся. Сразу несколько человек обратились за медицинской помощью после употребления сомнительной жидкости из пакета за 25 рублей.  На место нарушения приехали сотрудники полиции, в остановочном павильоне обнаружено также пиво и контрафактные сигареты, вся незаконная продукция изъята.

Такие пакетики со спиртосодержащей жидкостью, которую используют вместо фанфуриков. Уже есть первые отравления. Цена пакетика – 25 рублей.

Антон Буфетов, координатор проекта «Безопасная республика»
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