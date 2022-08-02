«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче третьего тура футбольной Первой лиги

Несмотря на нулевой счёт, встреча отличилась большим количеством голевых моментов. Матч был омрачён тяжелой травмой защитника «Уфы» Александра Сандрачука, которую он получил на ровном месте.

Самая реальная возможность забить гол была у Эрвинга Ботаки, однако мяч после удара защитника «Уфы» приняла на себе перекладина «Рубина». В итоге – нулевая ничья, обе команды набирают по четыре очка в турнирной таблице.