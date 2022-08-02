В Башкирии на территории старинного завода создают арт-пространство

В Мелеузовском районе завершается первый этап благоустройства территории медеплавильного завода – старейшего на Южном Урале. Строители создали целое арт-пространство рядом с памятником архитектуры. Глава Башкортостана в ходе осмотра поручил строителям ускорить выполнение работ, чтобы затем приступать ко второму этапу.

Вот уж действительно, раньше строили на века. Стены этого медеплавильного завода стоят почти три сотни лет. Для своего возраста в неплохом состоянии. До наших дней сохранилась кирпичная кладка и металлические закладные, которые практически не проржавели. Ну а сам комплекс с годами приобрел некое очарование, которое манит любителей архитектурного туризма.

Уже само по себе приехать и посмотреть на творения человеческих рук – 280 лет назад было построено. Задача была навести порядок вокруг, первую очередь мы сделали, визит-центр, работы на несколько лет. Тут вторая очередь, храм надо сделать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В рамках первого этапа строители выложили пешеходные дорожки, установили видеонаблюдение, построили небольшой амфитеатр со сценой. К запуску готовятся два торговых павильона для ремесленников. На территории будет игровая площадка для детей и зеленая зона с деревьями. Напротив завода у церкви реконструировали купель и построили навес с раздевалками.

Воскресенское победило в конкурсе лучших проектов благоустройства всероссийского конкурса, организованного Минстроем страны. В 2021 году мы приступили к реализации. Наша концепция позволяет полностью погрузиться в атмосферу. Алмаз Фаткуллин, директор Института развития городов Башкортостана

Особое место в туристическом комплексе должна занять и картинная галерея, также являющаяся жемчужиной села Воскресенского. В годы Великой Отечественной сюда были эвакуированы ученики Московской художественной школы, которые здесь же написали свои первые шедевры. Многие из ребят впоследствии стали именитыми художниками, кто-то даже академиком. И вот в 70-е годы они вновь вернулись сюда, чтобы в знак уважения основать здесь картинную галерею, подарив те самые картины, написанные в годы войны.

Галерея, к слову, тоже организована в историческом здании – в бывшей усадьбе некогда известного немецкого врача Эдгарда Корлейса. Дом 18-го века нуждается в ремонте. Глава Башкортостана пообещал привести его в порядок, проводя работы поэтапно, начиная со следующего года.

Здесь же, в галерее, прошло выездное совещание членов Русского географического общества. На нем обсудили планы по сохранению других исторических заводов. По словам Радия Хабирова, промышленная архитектура занимает особое место в культурном пространстве республики.

Южная часть нашей республики уникальная, здесь огромное количество медеплавильных заводов, горное дело было сильно развито. Многое запущено, нам надо это все восстанавливать и приводить в порядок. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан