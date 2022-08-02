В Башкирии на территории старинного завода создают арт-пространство

В Мелеузовском районе завершается первый этап благоустройства территории медеплавильного завода – старейшего на Южном Урале. Строители создали целое арт-пространство рядом с памятником архитектуры. Глава Башкортостана в ходе осмотра поручил строителям ускорить выполнение работ, чтобы затем приступать ко второму этапу.
Вот уж действительно, раньше строили на века. Стены этого медеплавильного завода стоят почти три сотни лет. Для своего возраста в неплохом состоянии. До наших дней сохранилась кирпичная кладка и металлические закладные, которые практически не проржавели. Ну а сам комплекс с годами приобрел некое очарование, которое манит любителей архитектурного туризма.
В рамках первого этапа строители выложили пешеходные дорожки, установили видеонаблюдение, построили небольшой амфитеатр со сценой. К запуску готовятся два торговых павильона для ремесленников. На территории будет игровая площадка для детей и зеленая зона с деревьями. Напротив завода у церкви реконструировали купель и построили навес с раздевалками.
Особое место в туристическом комплексе должна занять и картинная галерея, также являющаяся жемчужиной села Воскресенского. В годы Великой Отечественной сюда были эвакуированы ученики Московской художественной школы, которые здесь же написали свои первые шедевры. Многие из ребят впоследствии стали именитыми художниками, кто-то даже академиком. И вот в 70-е годы они вновь вернулись сюда, чтобы в знак уважения основать здесь картинную галерею, подарив те самые картины, написанные в годы войны.
Галерея, к слову, тоже организована в историческом здании – в бывшей усадьбе некогда известного немецкого врача Эдгарда Корлейса. Дом 18-го века нуждается в ремонте. Глава Башкортостана пообещал привести его в порядок, проводя работы поэтапно, начиная со следующего года.
Здесь же, в галерее, прошло выездное совещание членов Русского географического общества. На нем обсудили планы по сохранению других исторических заводов. По словам Радия Хабирова, промышленная архитектура занимает особое место в культурном пространстве республики.
Село Воскресенское находится на территории геопарка «Торатау». Чтобы привлекать туристов, нужно развивать и инфраструктуру. Радий Хабиров поручил подготовить проект реконструкции дороги между Ишимбайским и Мелеузовским районами. Кроме того, строителям поставлена задача ускорить темп работ и закончить первый этап благоустройства территории завода к октябрю. Впрочем, это лишь начало пути – одним из самых сложных будет сохранить само здание. Реконструкции арт-пространства займет не один год.