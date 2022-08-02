Тренер из Башкирии возглавил сборную России по шорт-треку

Андрей Максимов в первую очередь известен тем, что воспитал олимпийского чемпиона Семена Елистратова. В прошлом сезоне он работал с национальной командой Казахстана. Сейчас сборная нашей страны под руководством Максимова занимается в столице Башкортостана.

Амбициозные планы заслуженного тренера России уже начинают воплощаться в жизнь. Спустя три года российский шорт-трек вновь поведет вперед Андрей Максимов. Тогда, в 2019-м, предыдущий руководитель Союза конькобежцев России Алексей Кравцов ликвидировал должность главного тренера. Максимов прекратил работу с российской сборной. Но свою состоятельность в очередной раз доказал. Работал со спортсменами из Казахстана и подготовил своего ученика Семена Елистратова к очередной олимпийской награде. Новое руководство Союза конькобежцев России сделало свой выбор в пользу опытного наставника. Теперь Андрей Максимов старший тренер сборной.

В июне были выборы. Пришел новый президент федерации – Гуляев Николай Алексеевич. Предложил мне должность старшего тренера сборной команды России. Соответственно, я согласился. Андрей Максимов, старший тренер сборной России по шорт-треку

К новому сезону в Уфе готовится вся сборная страны – и мужчины, и женщины. На льду центра Семена Елистратова и сам олимпийский чемпион. Но всего на несколько минут. В самом начале тренировки Семену пришлось покинуть каток и отправится на встречу с комиссарами РУСАДА для прохождения обязательного тестирования. В планах Елистратова – продолжение карьеры и в идеале участие еще в одних Олимпийских играх. А молодые спортсмены, глядя на опытного уфимца, стараются тянуться к его уровню.

Это самый сильный спортсмен России. Можно у него взять какой-то опыт. И по технике, и по тренировкам – по всем моментам. Сергей Милованов, член сборной России по шорт-треку

Международная обстановка не обошла стороной и шорт-трек. Спортсмены лишены права на участие в международных соревнованиях. Поэтому готовятся к внутренним стартам, в частности, к чемпионату России. Владимир Балбеков в феврале должен был выступить на Олимпийских играх в Пекине, но его тест на коронавирус дал положительный результат. Спортсмену всего 20 лет, и он рассчитывает, что успехи на международных стартах еще придут.

В Уфе для меня это первые сборы в этой команде. Условия здесь намного лучше, чем, наверное, в любом регионе в России. Все можно подстроить, все индивидуально можно сделать. Все отлично. Владимир Балбеков, член сборной России по шорт-треку