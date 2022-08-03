На трассе в Башкирии в аварии погибла женщина и пострадали дети

Около пяти часов вечера на 1546 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись два автомобиля – «Рено Каптур» и «Лифан Солано». От удара вторую машину отбросило в кювет.

В аварии пострадала 35-летняя женщина, которая находилась за рулём «Лифан». Помощь врачей потребовалась водителю и пассажиру другого авто, а также четырём детям от 8 до 15 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.