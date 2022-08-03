В Башкирии на реке Узень погибла рыба

Местные жители считают, что причина случившегося — деятельность ООО «СП Урожай». Однако сельчане попросили надзорные ведомства установить точную причину гибели рыбы. На место происшествия прибыли специалисты Росприроднадзора, Центра лабораторно-технического анализа и выяснили, что в реку действительно попадают отходы животноводства. От этого вода в реке стала бурового цвета, начала неприятно пахнуть и стала непригодна для жизни рыбы.