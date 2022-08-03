В Башкирии на реке Узень погибла рыба

Жители Кармаскалинского района месяц назад забили тревогу. На реке Узень массово погибла рыба. В пресс-службе Общероссийского народного фронта назвали предварительную причину произошедшего.

Фото №1 - В Башкирии на реке Узень погибла рыба

Местные жители считают, что причина случившегося — деятельность ООО «СП Урожай». Однако сельчане попросили надзорные ведомства установить точную причину гибели рыбы. На место происшествия прибыли специалисты Росприроднадзора, Центра лабораторно-технического анализа и выяснили, что в реку действительно попадают отходы животноводства. От этого вода в реке стала бурового цвета, начала неприятно пахнуть и стала непригодна для жизни рыбы.

 Вблизи ООО «Урожай» был зафиксирован факт разгрузки отходов животноводства на почву. Специалисты филиала Центра лабораторно-технического анализа и технических измерений по Республике Башкортостан провели отбор проб отходов на определение класса опасности. По результатам отобранных проб будет дана правовая оценка. Вся полученная информация будет использована в ходе совместной проверки с Башкирской природоохранной межрайонной прокуратурой компании «Урожай».

Артур Идрисов, государственный инспектор Росприроднадзора
Фото №2 - В Башкирии на реке Узень погибла рыба

Также оказалось, что ручей, впадающий в Узень, запружен, возведена огромная дамба, при этом на кадастровой карте это не обозначено. Общественные деятели обратились в прокуратуру, чтобы выяснить, законно ли это.

Фото: ОНФ. 

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