В Башкирии на реке Узень погибла рыба

Жители Кармаскалинского района месяц назад забили тревогу. На реке Узень массово погибла рыба. В пресс-службе Общероссийского народного фронта назвали предварительную причину произошедшего.
Местные жители считают, что причина случившегося — деятельность ООО «СП Урожай». Однако сельчане попросили надзорные ведомства установить точную причину гибели рыбы. На место происшествия прибыли специалисты Росприроднадзора, Центра лабораторно-технического анализа и выяснили, что в реку действительно попадают отходы животноводства. От этого вода в реке стала бурового цвета, начала неприятно пахнуть и стала непригодна для жизни рыбы.
Также оказалось, что ручей, впадающий в Узень, запружен, возведена огромная дамба, при этом на кадастровой карте это не обозначено. Общественные деятели обратились в прокуратуру, чтобы выяснить, законно ли это.
Фото: ОНФ.