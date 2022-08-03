В Уфу транспортировали подростка, который пострадал в детском лагере

В больницу Уфы доставили 15-летнего подростка, который пострадал в детском лагере в Сибае. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Напомним, на территории лагеря «Юлдаш» три подростка залезли на металлическую конструкцию. Сооружение не выдержало веса детей и упало на одного из них. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом лобной кости слева с повреждением мозговой структуры. Пострадавший впал в кому. Накануне, 2 августа, санавиация транспортировала мальчика в РДКБ Уфы.