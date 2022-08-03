Житель Башкирии нашёл на садовом участке мину

В правоохранительные органы Башкирии обратился житель садового товарищества в Уфимском районе. Мужчина заявил, что нашёл подозрительный предмет.
При проведении земляных работ садовод нашёл предмет, похожий на боеприпас. По указанному адресу оперативно прибыли сотрудники ОМОН Росгвардии.
Специалисты установили, что перед ними 107-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны, которая может представлять угрозу для населения. С соблюдением необходимых мер безопасности снаряд был транспортирован и уничтожен.
Фото: Росгвардия РБ.