Башкирский боксер стал победителем всероссийского турнира «Матч ТВ Кубок Победы»

Первое место в суперфинале и призовые в десять миллионов. Такова цена успеха в новом престижном командном турнире по боксу «Матч ТВ Кубок Победы». Полтора месяца шли соревнования между спортсменами разных округов. Артур Субханкулов из Башкортостана выступал за «Каму» – команду, объединившую сильнейших боксеров Приволжского и Уральского федеральных округов.

Заслуженные выходные только начинаются. И хотя Артур Субханкулов вернулся домой в Уфу, мыслями спортсмен еще в подмосковном Серпухове на острове Русский, где и определился победитель Суперфинала. Кубок Победы разыграли команды «Ленинграда» и «Камы». До последнего не было ясно, кто займет первое место. К решающему пятому поединку счет в серии был – 2:2.

Откуда смотрел финал, кто помог победить, на что потратит деньги. Артур Субханкулов, член сборной России по боксу, серебряный призер чемпионата России

В пяти городах страны в этом году должен был пройти Кубок мира по боксу, но когда стало понятно, что соревнования не состоятся, было принято решение провести командный турнир в совершенно новом формате. Он собрал сильнейших российских спортсменов, которые выступали по правилам профессионального бокса. Турнир стартовал полтора месяца назад на Петербургском международном экономическом форуме. За это время поединки прошли в Санкт-Петербурге, Оренбурге, в Москве и в Казани.

Параллельно в Ижевске проходил Командный кубок России по боксу. Башкортостан на турнире представляли три спортсмена. Артур Мухтаров, Артур Субханкулов и Данис Габдрафиков. В итоге команда Приволжского федерального округа стала четвертой.