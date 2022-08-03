Хоккеистки «Агидели» завершили двухнедельный сбор

Центр подготовки имени Римы Баталовой становится спортивной Меккой республики. Спортсменам удобно готовиться к сезону на базе комплекса. Например, хоккеистки уфимской «Агидели» завершили двухнедельный сбор.

Днем тренировки проходили в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой, вечером – на льду Дворца спорта. Тренерский тандем Валерия Давлетшина и Сергея Трудакова постарались давать новые и максимально разносторонние упражнения, чтобы тяжёлая работа на предсезонке была еще и в удовольствие.

Самым непростым занятием на сборах стал для хоккеисток «Городок». Это комплекс упражнений, включающий в себя несколько станций, которые нужно проходить с максимальной скоростью.