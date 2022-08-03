Реналь Ганеев участвует в подготовке сборной Башкирии по фехтованию

Реналь Ганеев – бронзовый призер Олимпиады в Афинах – официально тренирует в Уфе. Он участвует в подготовке сборной республики по фехтованию к новому сезону и Спартакиаде сильнейших. Сейчас у команды проходят групповые занятия, а также бег и плавание. Позже начнутся индивидуальные тренировки и спарринги.
Работа на фехтовальное передвижение или бой с тенью. Команда республики в полном составе находится на сборах в Уфе. Руководит тренировочным процессом Реналь Ганеев – бронзовый призер Олимпиады в Афинах.
По окончании спортивной карьеры в 2016-м Реналь отправился работать за океан. Он заключил шестилетний контракт с американской школой фехтования. И по его окончании не остался там, а вместе с семьей вернулся домой, чтобы поделиться новыми знаниями и опытом с башкирскими атлетами. Реналь Ганеев находится в Уфе с января, но официально приступил к работе только сейчас: в разгар сезона тренеры не могут просто так взять и начать тренировать какую-то группу. Но все это время он находился рядом, давал мастер-классы, помогал нашим фехтовальщикам готовиться к стартам.
Отдельно от общей группы тренируется Тимур Сафин. Он пропустил ярославский турнир рапиристов, где выступала вся российская сборная. Сейчас восстанавливается и готовится к следующим соревнованиям, а именно Спартакиаде сильнейших, куда отобрались спортсмены по итогам чемпионата страны.
Легкоатлетический кросс в исполнении башкирских фехтовальщиков. Бег на стадионе – один из этапов подготовки к сезону. Позже спортсмены приступят к индивидуальным занятиям и спаррингам на дорожке.
Сейчас на сборах в Уфе находится взрослая, юниорская и молодежная команды республики. Работают ребята в общей группе. Продлятся тренировки четыре недели, после чего ребята проведут внутрикомандные соревнования.