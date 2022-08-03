Реналь Ганеев участвует в подготовке сборной Башкирии по фехтованию

Реналь Ганеев – бронзовый призер Олимпиады в Афинах – официально тренирует в Уфе. Он участвует в подготовке сборной республики по фехтованию к новому сезону и Спартакиаде сильнейших. Сейчас у команды проходят групповые занятия, а также бег и плавание. Позже начнутся индивидуальные тренировки и спарринги.

Работа на фехтовальное передвижение или бой с тенью. Команда республики в полном составе находится на сборах в Уфе. Руководит тренировочным процессом Реналь Ганеев – бронзовый призер Олимпиады в Афинах.

По окончании спортивной карьеры в 2016-м Реналь отправился работать за океан. Он заключил шестилетний контракт с американской школой фехтования. И по его окончании не остался там, а вместе с семьей вернулся домой, чтобы поделиться новыми знаниями и опытом с башкирскими атлетами. Реналь Ганеев находится в Уфе с января, но официально приступил к работе только сейчас: в разгар сезона тренеры не могут просто так взять и начать тренировать какую-то группу. Но все это время он находился рядом, давал мастер-классы, помогал нашим фехтовальщикам готовиться к стартам.

Мы начали подготовку к Спартакиаде молодежи, которая проходила в Тольятти. Наши спортсмены взяли золото и серебро в личных соревнованиях. Поэтому опыт работы и видение того, как нужно работать, у меня есть. Реналь Ганеев, бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России

Отдельно от общей группы тренируется Тимур Сафин. Он пропустил ярославский турнир рапиристов, где выступала вся российская сборная. Сейчас восстанавливается и готовится к следующим соревнованиям, а именно Спартакиаде сильнейших, куда отобрались спортсмены по итогам чемпионата страны.

От сборной Башкирии отобрались 32 спортсмена. Это одна из самых больших делегаций в России. Лира Грушина, заслуженный тренер России по фехтованию на рапирах

Легкоатлетический кросс в исполнении башкирских фехтовальщиков. Бег на стадионе – один из этапов подготовки к сезону. Позже спортсмены приступят к индивидуальным занятиям и спаррингам на дорожке.

После Ярославля нас отпустили, чтобы мы отдохнули. Сейчас предсезонная подготовка, потом основная – к Спартакиаде. Потом еще будет небольшой отпуск. Тимур Арсланов, чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира по фехтованию