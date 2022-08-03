Завершился 11-й тур чемпионата Башкирии-2022 по футболу

Чемпионат республики по футболу перевалил за экватор. Интересных матчей становится больше, ведь до плей-офф остаётся всё меньше игр. За место в заветной четвёрке борется как минимум семь команд. В одной из встреч в столице Башкортостана встречались «Вся Уфа-Беркут» и туймазинский «Спартак-Дубль».

Дерзкий дебютант сезона «Вся Уфа – Беркут» резко ворвался в пятёрку лучших. Перед отчетной встречей команда Филиппа Дорогова не проигрывала в шести матчах кряду. В соперниках – дубль «Спартака». Учитывая, что главная команда Туймазов в этом сезоне играть в профессиональной лиге не будет, многие футболисты, имеющие большой опыт, помогают дублю на уровне чемпионата Республики.

У них состав гораздо опытнее, у них половина состава ФНЛ-02, у нас семь человек 2003-2044 года вышли, где-то класса и опыта не хватило. У нас были моменты, они решали, мы свои полумоменты не могли довести до логического конца. Филипп Дорогов, главный тренер ФК «Вся Уфа - Беркут»

«Спартак» действительно играл интереснее и агрессивнее и еще в первом тайме вышел вперёд. Пачо ассистировал на Тимура Исламова, который и открыл счёт. Во втором тайме уфимцы не справились с разошедшимся в последних турах Пачо. Совсем недавно форвард наконец получил российское гражданство и больше не считается легионером. Этот статус позволяет нападающему выступать в том числе и во Второй Лиге, о чём сам Пачо и мечтает. Ну а пока камерунец наколотил уже 19 голов в чемпионате республики.

Сейчас пока нет других предложений, конечно, хочу попробовать, хочу в ФНЛ-2, ФНЛ, в Уфе тоже. Буду готов к предложениям. Брайан Пачо, нападающий ФК «Спартак-дубль»

В этом матче Пачо оформил дежурный дубль и обеспечил своей команде победу. Гол престижа на последних минутах в составе хозяев забил Артур Файзуллин. 3:1 – гостевая победа «Спартака-Дубль», который закрепляется в четвёрке сильнейших.

От игры ждали, что она будет непростая. Хорошая команда, амбициозная. Сразу понимали, что будет непросто. Мы с ними две игры бились на равных Дмитрий Мысяков, капитан ФК «Спартак-Дубль»