Завершился 11-й тур чемпионата Башкирии-2022 по футболу

Чемпионат республики по футболу перевалил за экватор. Интересных матчей становится больше, ведь до плей-офф остаётся всё меньше игр. За место в заветной четвёрке борется как минимум семь команд. В одной из встреч в столице Башкортостана встречались «Вся Уфа-Беркут» и туймазинский «Спартак-Дубль».
Дерзкий дебютант сезона «Вся Уфа – Беркут» резко ворвался в пятёрку лучших. Перед отчетной встречей команда Филиппа Дорогова не проигрывала в шести матчах кряду. В соперниках – дубль «Спартака». Учитывая, что главная команда Туймазов в этом сезоне играть в профессиональной лиге не будет, многие футболисты, имеющие большой опыт, помогают дублю на уровне чемпионата Республики.
«Спартак» действительно играл интереснее и агрессивнее и еще в первом тайме вышел вперёд. Пачо ассистировал на Тимура Исламова, который и открыл счёт. Во втором тайме уфимцы не справились с разошедшимся в последних турах Пачо. Совсем недавно форвард наконец получил российское гражданство и больше не считается легионером. Этот статус позволяет нападающему выступать в том числе и во Второй Лиге, о чём сам Пачо и мечтает. Ну а пока камерунец наколотил уже 19 голов в чемпионате республики.
В этом матче Пачо оформил дежурный дубль и обеспечил своей команде победу. Гол престижа на последних минутах в составе хозяев забил Артур Файзуллин. 3:1 – гостевая победа «Спартака-Дубль», который закрепляется в четвёрке сильнейших.
В других матчах тура лидеры сезона обошлись без потерь. Молодёжка «Уфы» не оставила шансов октябрьскому «Девону» – 6:0. «Стерлитамак» на выезде переиграл «Торпедо», а «Старт» в непростом поединке взял верх над салаватским «Зенитом». По итогам 11 туров чемпионата республики четвёрка сильнейших оторвалась от преследующей их группы. Возглавляет пелотон по-прежнему команда Дениса Иванова, а дальше в таблице очень плотно. Но уже в следующем туре всё может измениться. «Старт» отправится в Туймазы, а «Вся Уфа-Беркут» в Стерлитамак.