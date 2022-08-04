Башкортостан первым из российских регионов оказал гуманитарную помощь жителям ЛНР

Об этом на сходе граждан в селе Бунчуковка Белокуракинского района рассказали депутаты Народного совета ЛНР Зинаида Наден и Сергей Серов. Во время встречи сельчане смогли задать свои вопросы, озвучить проблемы, которые годами требуют решения, и обсудить участие в референдуме по присоединению к Российской Федерации.
Село Бунчуковка находится в 150 километрах от Луганска. И боевые действия в населенном пункте, к счастью, не велись. Тем не менее, проблем хватает. Выслушать жителей и рассказать о будущем республики приехали депутаты Народного совета ЛНР. Историческим испытанием они назвали предстоящий референдум о присоединении ЛНР к России. И этот выбор завит от каждого.
За восемь лет многие жители Бунчуковки и соседнего села Грицаевки покинули свои дома. Сейчас население двух деревень составляет 350 человек. И чтобы сделать жизнь людей более комфортной, нужно решить ряд проблем. Просили не только за себя, но и за социальные объекты. В частности, за сельский клуб 1968 года постройки.
У некоторых сельчан родственники живут и в Уфе. Воспользовавшись случаем, передают им привет.
Получив ответы на свои вопросы, жители Бунчуковки теперь ждут референдума, чтобы отдать свой голос за мирное будущее. И хотя до всенародного голосования ещё есть время, сельчане уже знают, напротив какого ответа они поставят галочку. Они уже сделали выбор в пользу процветания и своей малой Родины, и всей Луганской народной республики.