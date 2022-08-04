Башкортостан первым из российских регионов оказал гуманитарную помощь жителям ЛНР

Об этом на сходе граждан в селе Бунчуковка Белокуракинского района рассказали депутаты Народного совета ЛНР Зинаида Наден и Сергей Серов. Во время встречи сельчане смогли задать свои вопросы, озвучить проблемы, которые годами требуют решения, и обсудить участие в референдуме по присоединению к Российской Федерации.

Село Бунчуковка находится в 150 километрах от Луганска. И боевые действия в населенном пункте, к счастью, не велись. Тем не менее, проблем хватает. Выслушать жителей и рассказать о будущем республики приехали депутаты Народного совета ЛНР. Историческим испытанием они назвали предстоящий референдум о присоединении ЛНР к России. И этот выбор завит от каждого.

Никто не говорит, не заставляет. И не говорит, что только так. Каждый должен сделать выбор по зову сердца. По своему отношению, здравым умом, с заботой о будущем, с той реальной ситуацией, которая у нас сегодня есть. Зинаида Наден, депутат Народного совета ЛНР

Много стран в России обязаны своим суверенитетом России. Мы, к сожалению, будучи в Украине, наши паны продали этот суверенитет за деньги. Не только лишили нас суверенитета и развития, но ещё на восемь лет в кровавую баню завернули всех. Сергей Серов, депутат Народного совета ЛНР

За восемь лет многие жители Бунчуковки и соседнего села Грицаевки покинули свои дома. Сейчас население двух деревень составляет 350 человек. И чтобы сделать жизнь людей более комфортной, нужно решить ряд проблем. Просили не только за себя, но и за социальные объекты. В частности, за сельский клуб 1968 года постройки.

У нас тут всё проводится: и День села, и дискотеки, дети на танцы ходят, раньше кино крутили. Но сейчас аварийная крыша, требует ремонта. Здесь бежит, там бежит, везде бежит, протекает. И нам хотелось бы, чтобы помогли с ремонтом крыши. Жанна Носуля, жительница с. Бунчуковка

У некоторых сельчан родственники живут и в Уфе. Воспользовавшись случаем, передают им привет.

Вера и Петя, передаём вам привет из Бунчуковки. От сестёр. Они живут в Уфе. Они приезжают сюда, но только редко. Обещали приехать, мы вас ждём. Ольга Дашевская и Зинаида Бабак, жительницы с. Бунчуковка