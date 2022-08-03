Батальон Шаймуратова оттачивает навыки стрельбы в рамках боевого слаживания

Накануне в батальоне имени Шаймуратова оттачивали навыки стрельбы из гранатомета. В качестве мишеней на полигоне были выставлены списанные боевые машины.

Бойцы по команде должны были попасть в заданную точку БМП. По словам военнослужащих, огневая подготовка в подразделении проходит ежедневно.

– Каждый день в рамках боевого слаживания из разного вооружения. У ребят боевой дух, отличное настроение.

– У нас с проживанием, питанием все отлично, все довольны. Отцы-командиры молодцы, настоящие мужики.

– Большая честь – служить в этом батальоне. Мы испытываем только положительнее эмоции. Где мы, там победа.

Бойцы обоих батальонов – имени Шаймуратова и Доставалова – также отрабатывают тактическую и медицинскую подготовку. Процесс слаживания у бойцов длится уже почти месяц, в скором времени оба подразделения отправятся к местам выполнения реальных боевых задач.