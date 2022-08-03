В Башкирии полицейский украл с предприятия агрохимикаты на 200 млн рублей

В Стерлитамаке полицейский в ходе проверки предприятия на контрафакт похитил со складов агрохимикаты. Общая сумма ущерба составила более 200 млн рублей. Причем проверку оперуполномоченный организовал после анонимного звонка, который сам же и сделал в отдел полиции.
Помог оборотню в погонах сотрудник Роспотребнадзора, который выдал заключение, подтверждающее контрафактность изъятой продукции. Злоумышленники предложили руководству предприятия выкупить химикаты, на что получили отказ. Вывести преступников на чистую воду помогли сотрудники ФСБ.
Расследованием преступлений занимался республиканский Следственный комитет. Экс-полицейского приговорили к 6 годам заключения, сотрудника Роспотребнадзора – к 3,5 годам колонии. Посредники, помогающие оборотням реализовывать продукцию, получили от 3 до 5 лет условно.