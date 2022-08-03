В Башкирии полицейский украл с предприятия агрохимикаты на 200 млн рублей

В Стерлитамаке полицейский в ходе проверки предприятия на контрафакт похитил со складов агрохимикаты. Общая сумма ущерба составила более 200 млн рублей. Причем проверку оперуполномоченный организовал после анонимного звонка, который сам же и сделал в отдел полиции.

Помог оборотню в погонах сотрудник Роспотребнадзора, который выдал заключение, подтверждающее контрафактность изъятой продукции. Злоумышленники предложили руководству предприятия выкупить химикаты, на что получили отказ. Вывести преступников на чистую воду помогли сотрудники ФСБ.

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Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, Бикмухаметов И.М. и Давлетшин И.М. реализовали часть похищенной продукции на сумму 93 миллионов рублей через коммерческие структуры своих знакомых – Нестеренко Н.П. и Томашева Ю.П. 

Альфия Усманова, официальный представитель Управления ФСБ России по Республике Башкортостан

Расследованием преступлений занимался республиканский Следственный комитет. Экс-полицейского приговорили к 6 годам заключения, сотрудника Роспотребнадзора – к 3,5 годам колонии. Посредники, помогающие оборотням реализовывать продукцию, получили от 3 до 5 лет условно.

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