В Башкирии полицейский украл с предприятия агрохимикаты на 200 млн рублей

В Стерлитамаке полицейский в ходе проверки предприятия на контрафакт похитил со складов агрохимикаты. Общая сумма ущерба составила более 200 млн рублей. Причем проверку оперуполномоченный организовал после анонимного звонка, который сам же и сделал в отдел полиции.