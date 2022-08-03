В Башкирии на капремонт многоквартирных домов в 2022 году выделено более 4 млрд рублей

Более 4 миллиардов рублей было выделено в этом году на реализацию программы по капремонту многоквартирных домов. Средства направлены на обновление крыш, фундаментов, фасадов, лифтов и инженерных сетей 352 жилых построек.

Перед тем, как отрезать нужное количество каменной ваты-утеплителя, необходимо правильно рассчитать размеры плиты. Зазоры недопустимы. Поврежденная штукатурка удалена, стена очищена, а значит, можно укладывать материал.

Жители этой многоэтажки на проспекте Октября ждали капитального ремонта несколько лет. С каждой новой зимой градус в квартирах становился все ниже, а облик дома – хуже. Поэтому и было принято решение утеплить фасад каменной ватой, ведь главное ее достоинство – низкая теплопроводность, благодаря чему утечка тепла из помещения практически не происходит, а значит, расходы на электроэнергию снижаются. Работы в этом доме начались 1 июля и должны продлиться до середины августа.

Перед началом работ в доме заменили двери в подъездах и подвалах на утепленные. Заказчиком выступает региональный оператор. Каменной ваты на фасаде хватит на 25 лет – так утверждает производитель, подрядчик же дает 5-летнюю гарантию.