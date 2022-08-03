Девочке из Уфы, потерявшей дорогой слуховой аппарат, нужна помощь

Маленькая уфимка потеряла слуховой аппарат стоимостью в 800 тысяч рублей. Он выпал в парке «Кашкадан» после купания в озере. Это не просто слуховой аппарат, а речевой процессор – прибор, который поставляет звуки в имплант в ухе. Полиция ведёт поиски устройства. Найти тех, кто видел его или знает, где он находится, пытается и семья. Денег на покупку нового прибора у них нет.

Она теперь словно отрезана от мира куполом, что нещадно отбивает от неё звуки. Частично Амалия сейчас слышит благодаря слуховому аппарату, оставшемуся на правому ухе. Но даже с двумя устройствами девочка никогда не имела стопроцентного слуха, а с одним приходится слова окружающих дочитывать по губам.

Амалия с мамой надеются, что объявления попадутся нужному человеку на глаза точно так же, как попался слуховой аппарат. Им знаком теперь каждый закоулок парка, каждое дерево или куст. А пляж, где, сначала они думали, был потерян прибор, на протяжениях двух дней исследовали граблями. Это уже потом на съемках камеры видеонаблюдения увидели, как аппарат выпал из сумки Амалии, куда девочка положила его перед купанием в озере.

Аппарат лежал минут 20 на асфальте, по нему ходили люди, проезжали коляски. Потом девушка наступила и положила на столб. Ильмира Аджиниязова

Очевидцы подтвердили, что устройство какое-то время лежало на столбе. А вот дальнейшая судьба слухового аппарата неизвестна. Цена устройства – почти 800 тысяч рублей. Но продать его невозможно, прибор индивидуален для каждого носителя. В 3,5 года Амалии сделали кохлеарную имплантацию. Речевой процессор собирает и передаёт слуховую информацию к внутренним компонентам импланта.

Постоянные вложения в ее развитие очень важны, и самое страшное, что все это может забываться. То есть все занятия эффективны, пока она носит аппарат. Ильмира Аджиниязова

Во время интервью Амалия не сводила глаз с мамы, а точнее с губ.

Не понимаю, что люди говорят, переспрашиваю. С двумя ушками хорошо слышно, с одним не очень. Амалия Аджиниязова

Я на видео смотреть не могла, как на него наступают. Мы даже называем его ласково «ушко» – настолько он важен для нее. Мне казалось, что по мне проходили в этот момент. Ильмира Аджиниязова

В сентябре Амалия идёт в пятый класс. И это больше всего пугает девочку. Учиться в обычной школе без слухового устройства она не сможет. Ильмира с дочкой просят откликнуться тех, кто видел аппарат или у кого он сейчас находится, пусть даже сломанный. Компания поменяет его Амалии, если они сдадут старый. А на покупку нового денег у семьи нет. Номер мамы для связи: 8-917-480-29-43 (Ильмира).