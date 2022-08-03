Боксер из Башкирии не смог побиться за медали на играх «Дети Азии»

Башкирский боксер не смог побиться за медали на международных спортивных играх под названием «Дети Азии». Соревнования проходят во Владивостоке.

Сегодня Павел Костомаров в весе до 60 кг проиграл Тимофею Теняеву в первой встрече со счетом 0:5. Завтра в борьбу вступает второй боксер Тимур Шайбаков в весе до 46 кг.