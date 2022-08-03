Спортсмены из Башкирии примут участие в кубке мира по тхэквондо

Порядка 20 башкирских спортсменов примут участие в кубке мира по тхэквондо. Именно поэтому в Нефтекамск приехал президент Федерации тхэквондо ГТФ России Дамир Халилов.

В городе этот вид спорта развивается около 30 лет. За это время появились свои призеры чемпионатов мира и страны. Только в прошлом году 6 представителей города стали победителями первенства Европы. Ребята показали гостям формальные комплексы и спарринги.